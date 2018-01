Chris Hemsworth se retira temporalmente

Hasta los superhéroes necesitan resetear en algún momento de su vida y centrarse en lo importante. Este debe ser el caso del actor Chris Hemsworth, protagonista de Thor, que acaba de finalizar el rodaje de la nueva versión de Los Vengadores y quiere hacer un paréntesis en su vida profesional.





En marzo rodará junto a Jeff Bridges y ese será el momento en que se tomará libre el resto del año para dedicarlo a su familia. Así se lo ha confesado a The Sunday Times: "Quiero poder llevar a mis hijos al colegio". Y ha continuado bromeando: "Ya es hora de cobrar, mirar el panorama y surfear el resto de mi vida". Estas declaraciones llegan después de siete años viajando de un lado para otro, centrado en su profesión y sin apenas tiempo para dedicar a su familia, la que ha formado junto a la actriz española Elsa Pataky con quien tiene tres hijos, una niña de cinco años India Rose y los mellizos, Tristan y Shasha, de tres.





Según relata el actor australiano, él y su mujer establecieron el acuerdo de no estar separados más de dos semanas, pero su éxito profesional ha ido alargando esos periodos: "Llegaron a ser tres semanas, a veces tres y media. Salía por la puerta y los niños lloraban y me decían: 'No te vayas' Era brutal". Ahora reconoce en una entrevista a The Times que cree que ha llegado el momento de tomarse un descanso y en su decisión tiene mucho que ver una conversación con su mujer, Elsa Pataky. "Hablando con ella", dice Hemsworth, "me di cuenta de cómo han volado los años. Nuestra hija tiene cinco años y medios y los chicos tres y medio. A pesar del tiempo que pasamos juntos, nunca parece suficiente. Siempre es agotador, aunque tengamos ayuda de los abuelos o de una niñera".





1516968068_277076_1516969156_sumario_normal_recorte1.jpg

Chris Hemsworth con sus hijos en un huerto cerca de su casa en Australia.



Pataky, que ocupa la portada de la revista Elle Australia del mes de febrero, también ha dado detalles en esta publicación sobre su matrimonio. Y la estampa de felicidad que da la pareja, retratada el surf y todo tipo de deportes en Australia, que es donde viven, también tiene su cara B. Pataky reconoce en la revista que no todo ha sido fácil en su matrimonio: "Chris era muy joven y al mismo tiempo estaba haciendo malabares con su carrera; a veces ha sido difícil, pasaban demasiadas cosas".





Elsa Pataky renunció a muchos proyectos laborales para que su marido persiguiera su sueño de triunfar en Hollywood. Y él lo reconoce. En un reportaje de la revista GQ afirmó el mes pasado: "Mi mujer y yo nos enamoramos, tuvimos hijos, no nos vimos demasiado durante unos años y volvimos a enamorarnos. Ella ha tenido que renunciar a más cosas que yo en términos laborales y le gustaría que me retirara un poco para estar más en casa con los niños. Y yo, por supuesto, también quiero".