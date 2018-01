Chris Hemsworth no está listo para dejar de interpretar a Thor

La producción de 'Vengadores 4' ya ha finalizado, lo que significa que el contrato de Chris Hemsworth está por terminar. Sin embargo, el actor no está listo para dejar ir a Thor. La primera vez que le vimos fue en 2011 con el estreno de 'Thor' y luego lo vimos repetir en 'Los Vengadores' en 2012.

Desde ese momento, Hemsworth ha interpretado al dios del trueno en tres ocasiones ('Thor: El mundo oscuro', 'Vengadores: La era de Ultrón' y 'Thor: Ragnarok') y lo veremos en mayo de este año en 'Vengadores: Infinity War' y se tiene previsto en mayo de 2019 el estreno de 'Vengadores 4'.

En una entrevista para IGN, el actor asegura que no está listo para dejar a su personaje aún. "Hace dos días, termine 'Vengadores 4' y hasta ahí llega mi contrato- mi contrato pre existente ha terminado, así que es como «Wow, eso es todo». Dos o tres películas anteriores estaba como «Vale, un par más». Lo estaba disfrutando pero estaba como... me siento un poco limitado. Y después de esta última experiencia con Taika, y estas dos ultimas películas de 'Los Vengadores', sentí que habíamos reinventado el personaje un montón de veces, incluso en estás dos próximas cintas, evoluciona un montón de nuevo, y no tienes esta oportunidad a menudo en la franquicia", asegura Hemsworth.

Aunque no se ha hablado del tema, el actor está abierto a la idea de que Thor vuelva en un futuro. "Si tengo la oportunidad de hacerlo de nuevo, creo que me encantaría. Creo también que hay ganas de ello ahora, o hay un gran número de posibilidades hacia dónde puede ir ahora, qué puede hacer, porque hemos roto el molde un poco", afirma el actor.