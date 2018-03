Chris Evans no tiene pensado volver a ser el Capitán América

Después de siete películas en las que Chris Evans ha dado vida al primer gran héroe americano, el vengador más conocido como Capitán América, deja caer que después de su participación en 'Vengadores 4', que se estrenará en 2019, colgará definitivamente su traje y su escudo, para dedicarse a nuevos retos profesionales antes de que llegue el momento de ser sustituido.

Así de contundentes han sido sus declaraciones para The New York Times, en las que reconoce que no tienen planes de regresar al Universo Cinematográfico Marvel después de filmar la cuarta entrega de la saga de 'Los Vengadores'. "Quieres bajarte del tren antes de que te empujen", dijo, y por tanto espera que el film de los hermanos Russo suponga el final definitivo para su personaje, dejando el escudo de Steve Rogers libre para el siguiente relevo como Capitán.

Un drama para el que muchos de sus fans no están preparados, pero el actor ha reconocido que después de ofrecer su representación del Capitán a lo largo de siete películas, ahora tiene el foco puesto en otro tipo de retos interpretativos que sorprendentemente no irán necesariamente vinculados al cine.Fuente: ECartelera