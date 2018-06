ChloÃ« Grace Moretz no volverÃ¡ a ser Hit Girl

El mundo de Mark Millar seguirá expandiéndose en la gran y pequeña pantalla de la mano de Matthew Vaughn, pero no contará con una de sus actrices más veteranas.





Chloë Grace Moretz, quien dio vida a Hit-Girl en "Kick-Ass" (2010) y "Kick-Ass 2" (2013), ha confirmado que no regresará como Mindy McCready en la película sobre la heroína que está preparando Vaughn. El realizador adelantó que el filme podría seguir a Hit-Girl en su edad adulta o en sus años de aprendizaje, pero no quiso especificar demasiado.





"Amo la franquicia", afirmó Moretz en Indie Wire. "Creo que la primera película fue muy, muy especial. Me hubiese gustado que la segunda se hubiese llevado a cabo de una forma un poco diferente, porque creo que todos esperábamos algo distinto de lo que ocurrió finalmente", añade.





Lo cierto es que, mientras que Kick-Ass cautivó a la audiencia, la secuela fue una decepción. Muchos fans se quedaron perplejos con el beso entre Hit-Girl y el superhéore protagonista interpretado por Aaron Taylor-Johnson, pues ambos personajes mantuvieron una relación fraternal durante la saga. Por ello, la actriz ha pedido a los seguidores que recuerden a la heroína como en la primera entrega. "Amo mucho el personaje de Hit-Girl, creo que vive y sobrevive en Kick-Ass y quiero mantenerla ahí. Me gustaría que todos se quedaran con la imagen de ella en Kick-Ass. Así que no creo que se haga una Kick-Ass 3. Al menos, no creo que con Hit-Girl en ella", concluyó.





La cinta en solitario de Hit-Girl no es la única en la que Vaughn está trabajando. El realizador confirmó hace unas semanas que también está desarrollando un 'reboot' de Kick-Ass que podría seguir al personaje de Patience Lee, una madre soltera afroamericana que adopta la identidad del superhéroe.





Además quiere continuar con el mundo de Kingsman y hacer una tercera entrega que supondrá el final de la relación entre Harry Hart (Colin Firth) y Eggsy (Taron Egerton), un 'spin-off' titulado "Kingsman: The Great Game" que explorará la organización británica a principios del siglo XX, una serie de ocho horas sobre los Kingsman y una cinta centrada en los Statesman, la organización de espionaje americana.





Fuente: Sensacine