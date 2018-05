Charlize Theron, a favor de las series

En una reciente entrevista para la agencia Associated Press, la actriz Charlize Theron habló del futuro del cine frente a nuevas formas de exhibición de filmes y series.





"No diría que me preocupa la industria cinematográfica, pero creo que lo que está pasando en el streaming y la televisión es algo que nosotros en el cine tenemos que tratar de igualar. Hay muchos más personajes y más historias complicadas en la televisión, especialmente para mujeres, que en el cine", explicó la actriz sudafricana.





Y hasta habló de una serie que la sorprendió: "En The End of the F***ing World, la forma en la que cuentan esa historia, ya no se ve eso en el cine, ser valiente y experimental y tratar de contar una historia de la mejor manera posible. Me parece que muchas veces en el cine estamos poniendo las prioridades al revés. La televisión no funciona así, simplemente son buenas narrativas. Recuerdo haber ido a presentar propuestas de programas de TV y que los ejecutivos me dijeran: '¿Puedes profundizar un poco más?' y al final encontrarme en el cine proponiendo algo y escuchando 'Eso es un poco demasiado'. Creo que tenemos que estar a la altura porque el listón ha sido elevado por los grandes programas de la televisión".