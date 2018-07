Chakaymanta y su 46Âº aniversario

En el año 1972, en el barrio San Martín de la Ciudad de Mendoza, el señor Enrique Magallanes fundó Chakaymanta. Esta escuela de danza, sin fines de lucro, hoy cuenta con más de 2.000 alumnos en toda la provincia y con subsedes en los departamentos de La Paz, Santa Rosa, Rivadavia, Luján de Cuyo, Tunuyán y San Carlos.





Chakaymanta festeja su aniversario número 46º en el teatro Independencia, mañana, desde las 19.30. Esta cita contará con más de 40 ballets en escena y la actuación especial de una de las bandas de folclore más importante del país como Los Chimeno. Además, marcará el debut artístico de la vicegobernadora de Mendoza, Laura Montero. La conducción estará a cargo de Gabriel Canci.







Esta agrupación se hizo aún más reconocida a nivel nacional, más allá de su larga y brillante trayectoria, en mayo del 2017. Es que, por iniciativa del secretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, el ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto visitó la sede de la Escuela de Danza Chakaymanta, en el barrio La Favorita de Ciudad. En aquella oportunidad, decenas de niños y jóvenes demostraron su talento y el funcionario nacional pudo conocer el gran trabajo que desarrolla esta institución mendocina.





Tras esta visita, Chakaymanta recibió la Declaración de Interés Cultural por parte del Ministerio de Cultura de la Nación.





Magallanes, en diálogo con Escenario, contó que esta escuela de danza es única en el país.





"Es lo mejor que me pasó en la vida. Somos pioneros en lo que tiene que ver con esta temática y con contar con más de 2.000 alumnos. Es una nueva iniciativa que intenta cambiar la imagen de barrios y lugares que, lamentablemente, siempre están un poco mal mirados", explicó el presidente de la asociación.





En Chakaymanta se brindan clases todos los días, en barrios marginados y de muy bajos recursos de cada departamento de Mendoza. Los fondos para la institución surgen, principalmente, del esfuerzo de padres y profesores. Para esta escuela de danza, es necesario y prioritario generar muchas actividades y hacer hincapié en la educación de sus integrantes.





"Trabajamos de lunes a lunes, no hay feriados ni fines de semana porque en estos lugares las tentaciones están a la vuelta de la esquina. Se suele confundir con un trabajo social y no es así. Todos los chicos tienen sus padres con sus problemas personales y nosotros intentamos inculcarles la carrera profesional de arte y danza. Generamos muchas funciones cosa que las tentaciones no sean posibles", explicó Magallanes.





Esta escuela genera una agenda de actividades llena de funciones, viajes y cursos de capacitación, con instructores que trabajan por amor a la danza.





"Chakaymanta significa "de allá" en quechua y este lugar para nosotros tiene su propia luz. Llegó a los barrios a alumbrar un poco más. De repente todos quisieron sedes y ayudamos un poquito a la integraciones de lugares culturales", reflexionó Magallanes.





En el 2017 esta agrupación llegó al Museo de la Casa Rosada, en la Ciudad de Buenos Aires, para recibir el galardón y ofrecer un espectáculo que contó con las actuaciones de Los Chimeno, la subsede de Chakaymanta Luján de Cuyo – Ballet Gualey, subsede Tunuyán – Ballet Martín Pérez y la subsede Chakaymanta Chile – Semillas del Orolonco.





"Poder lograr estas cosas es nuestra función como maestros. La plata de viajar, por ejemplo a Junín, nos cuesta y la recuperamos el mes que viene. Pero si perdemos a un chico que cae en alguna tentación no lo recuperamos más", agregó el presidente de Chakaymanta.





El 46º aniversario se festejará en el teatro Independencia y tendrá el debut artístico de una de sus alumnas. El festejo comenzará a las 19.30 y el pase tiene un valor de $100 y se puede adquirir en la boletería.





Laura Montero subirá a escena para mostrar el aprendizaje que ha obtenido a lo largo de estos seis meses en los que ha concurrido a clases en el barrio La Favorita.





"La humildad de ir a meterse a ese lugar a ensayar habla muy bien de ella. El barrio no es malo, pero la gente lo clasifica así. Es la madrina de la escuela como persona, no como política. Es una linda persona para tener, tanto por su humanidad como por ser una excelente alumna", contó Magallanes sobre Montero.





La funcionaria integrará un cuadro junto con un grupo de 40 bailarines en los que los ritmos variarán entre cueca, gato y una chacarera.





"La conocí por una amiga en común y me dijo que quería aprender a bailar porque muchas veces en Vendimia le tocaba bailar algo de folclore y no sabía", recordó el presidente de la asociación.







Ese reconocimiento se enmarcó en los festejos por los 45 años de esta importante institución cultural de Mendoza. Ahora, un año después y tras haber recibido el reconocimiento, festejarán este aniversario.El director del evento será Sergio Magallanes, hijo de Enrique, uno de los fundadores de Chakaymanta.El conductor de este festejo será el carismático Gabriel Canci. El productor, y una de las estrellas de la farándula mendocina también ha sido parte de esta agrupación. "Cuando comuniqué que venía nadie me creyó, pero después estuvo acá, se tomó un chocolate con nosotros y nos ha ayudado mucho. Es una persona que le dio mucho a Chakaymanta y eso siempre se lo agradeceremos", finalizó Sergio Magallanes, sobre la función de Canci en la escuela de danza.