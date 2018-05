Cate Blanchett, camino a presidir el jurado de Cannes

Tras muchas apariciones en el Festival de Cannes desde 1997, Cate Blanchett fue elegida este año como presidenta de su jurado, un honor más significativo en tiempos que las mujeres luchan por lograr una equidad y se revelan abusos múltiples.





En las siete décadas de historia del festival, la directora de "The Piano", Jane Campion, fue la única mujer que ganó la prestigiosa y codiciada Palma de Oro, según se asegura en la edición de hoy de Variety, dedicada a ella a raiz de su participación en Cannes.





La dos veces ganadora de un Oscar, por "Blue Jasmine" y "El aviador", habló acerca de la represión a las mujeres y la falta de oportunidades que vienen soportando, así como del Me Too y de algunos personajes de Hollywood implicados en escándalos.





En la extensa entrevista que dio a la prestigiosa Claudia Eller, editora de la publicación, Blanchett dijo que "...se están dando pasos positivos e irreversibles hacia el cambio real en una industria conocida desde hace mucho tiempo por el derecho y la dominación masculinos. No vamos a volver a la zona cero", afirmó.





"Lo que ahora es diferente es la naturaleza colectiva e intersectorial de este movimiento ", agregó, "Al mismo tiempo que enfatizó que "...aún queda mucho por hacer para nivelar el campo de juego, ya sea en el set, en la pantalla o en las suites ejecutivas".





"Siento que la presa se ha roto. Hubo grietas en la presa durante un tiempo increíblemente largo, y estábamos tratando de ponerles masilla. Pero no son sólo mujeres; también son hombres, también son personas de diferentes convicciones sexuales", dice.





Cuando le preguntan acerca de si es feminista, responde que "Si, soy feminista absolutamente. Nunca pensé lo contrario. Nunca he entendido el estigma que existe porque en realidad es solo un impulso hacia la igualdad. No se trata de construir un matriarcado, aunque dado los interminables milenios que hemos trabajado bajo un patriarcado, no me importaría una pequeña porción de matriarcado en alguna parte".





"Parte de la misión de Time's Up es ayudar a aquellos que no tienen la capacidad de recaudar los fondos para defenderse y avanzar hacia la igualdad, la equidad y la seguridad en el lugar de trabajo. Cuando las personas que realmente son condenadas establecen un precedente legal, otras personas pueden beneficiarse", concluyó.