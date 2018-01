Carta de Lito Vitale a Mario Mátar

No nos conocimos demasiado, pero sabíamos uno del otro, sabíamos que teníamos coincidencias estéticas y artísticas, sabíamos que juntar, acercar o provocar encuentros de artistas de diferentes universos musicales era una misión que finalmente resultaría algo imprescindible en nuestras vidas.



En el momento en el que Altablanca fue a tocar a Buenos Aires, invitados por la cooperativa musical M.I.A, de la cual formé parte, circunstancialmente Mario no integraba el grupo, pero siempre su impronta estuvo viva en la música de esa colosal e histórica banda mendocina.



En la Vendimia de este año que ya se va, tuve el placer y honor de rendirle homenaje a Altablanca, interpretando el temazo Shaito, junto al Tano "Magnanimo" Bruno, en guitarra y a Javier Segura, en voz.



Al mediodía de ese mismo día nos conocimos, charlamos, hablamos de la historia, de instrumentos, de producción independiente, de coincidencias artísticas y del camino que trazamos en común, casi sin saberlo... Fue emocionante, fue un momento de esos que agradezco haber vivido...



Se fue un artista, un compositor, un guitarrista y productor, su cuerpo se fue, pero su música, como la de muchos de los más grandes, está y seguirá viva por siempre.



Estoy esperando la concreción de su Box Set de 7 CD, para meterme más en su música y conocer sus distintos proyectos, más allá de que él ya haya dejado esta dimensión, debemos escuchar su música, debemos mantener viva la obra de nuestros músicos, porque el arte es casi la única verdad que nos queda, el arte emociona, entra por todos los sentidos y nos conmueve, el arte no quiere vendernos ni convencernos de nada, sólo nos abre el corazón y llega al alma directo y sí, es indispensable cada vez más, ¡es una verdad! Indispensable.



Mario Mátar, gracias por la música y por haber compartido tu camino en este tiempo con nosotros.

Lito Vitale