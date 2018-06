Carlos Belloso: "Me molestan las ficciones extranjeras"

Carlos Belloso es uno de los protagonistas de "Aladín será genial" junto Fernando Dente, Julieta Nair Calvo, Darío Barassi y Carolina Kopelioff. El espectáculo se estrena el 6 de julio en el Teatro Gran Rex.





En charla exclusiva con PrimiciasYa, Belloso explicó sobre los preparativos: "En términos actorales la obra está toda y en términos estructurales tenemos un tiempo hasta el estreno para que brille todo, para los detalles y encontrarle los ajustes".





Y dejó un deseo si tuviera la lámpara mágica: "Que estemos todos bien, sería un deseo comunitario. Que a este país le vaya bien porque se lo merece".





carlos belloso 1.jpg



Sobre el momento en que le llega esta propuesta, el actor comentó: "Estoy en un momento muy tranquilo porque ya profesionalmente estoy más asentado en lo que quiero y no quiero. Esta propuesta me llega queriéndola mucho porque el aparato de entrenimiento me fascina, hay muy pocas posibilidades de que un actor entre en la maquinaria del entretenimiento, es otra cosa, para toda la familia, que yo lo hice con varios espectáculos. El teatro a mí me fascina, es como empecé a actuar y cuanto más teatro me gusta más".











"La ficción va bajando un poco y surgen otras posibilidades como el vivo o las plataformas, que son un gran invento, uno cuando quiere ve lo que quiere. La ficción son etapas y creo que va a volver con mucha fuerza y vamos a volver a ver en un horario central a nuestros actores".





Consultado sobre las ficciones extranjeras en la tevé local, sentenció: "Sí, me molesta. Apostar a la producción nacional da mucha seguridad para un montón de cosas: actores, técnicos, directores... Es como hacer un tornillo que viene de afuera y no sé si me gusta tanto. El tornillo que se hace acá da mucho trabajo a mucha gente".





Videoentrevista.