Capitán Marvel traerá a la vida a tres viejos personajes de Marvel

Sabíamos que Brie Larson sería la encargada de dar vida a este personaje y que Nick Fury también aparecería. Sin embargo, no es el único personaje que regresará en la nueva película de Marvel, ya que Marvel Studios ha confirmado la presencia de otros tres personajes que ya conocemos de entregas anteriores. Y, además, compartía en las redes sociales esta imagen de Brie Larson en la base aérea de Nellis.El pasado lunes 26 de marzo, Marvel Studios revelaba qué actores aparecerían en la película de 'Captain Marvel' y, de entre todos, cabe destacar la presencia del Agente Phil Coulson, interpretado por Clark Gregg y que fue uno de los personajes más importantes del Universo Cinematográfico de Marvel con su aparición en películas como 'Iron Man', 'Iron Man 2', 'Thor' y 'Los Vengadores'. En esta última película, su personaje murió y desde entonces, no volvió a aparecer en otra película de Marvel, aunque sigue vivo en la serie 'Agents of SHIELD'. De igual forma, Marvel también anunciaba el regreso a la franquicia de los actores Lee Pace y Djimon Hounsou, quienes interpretaron a Ronan el Acusador y Korath el Perseguidor respectivamente en 'Guardianes de la Galaxia'.La película que se encuentra en fase de producción está ambientada en los años 90 y narra la historia de Carol Danvers, una joven piloto que acaba convirtiéndose en una superheroína tras un pequeño accidente en el que entra en contacto con un ser de otro mundo. Danvers deberá ayudar a la Tierra cuando ésta se vea atrapada en mitad de una guerra entre dos razas alienígenas.