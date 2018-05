Cameron presenta una serie documental sobre "la historia de la ciencia ficción"

"La historia de la ciencia ficción por James Cameron", serie documental del creador de "Avatar", "Terminator" y "Titanic" en la que explora los orígenes del género de la ciencia ficción del que él mismo es un gran protagonista, podrá verse a partir del martes que viene a las 21 por AMC.

A través de entrevistas a íconos del género como Steven Spielberg, George Lucas o Guillermo del Toro, entre muchos otros, Cameron explora temas del cine y la literatura de ciencia ficción como el espacio exterior, la vida alienígena, el viaje en el tiempo y los futuros distópicos.

En entrevista con el canal de You Tube de WIRED, el director habló sobre por qué las películas de ciencia ficción pueden aspirar a los premios Oscar técnicos pero nunca conseguir los más importantes. "La primera vez que me di cuenta de esto fue cuando solo cuando era aficionado al cine y no me dedicaba a ello profesionalmente, cuando ' Star Wars ', que para mí era la mejor película de ciencia ficción de su época, allá por 1977, no ganara el premio en la ceremonia de 1978, que ganó Annie Hall", dijo Cameron.