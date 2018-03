Cameron Diaz no se retira del cine

Cameron Diaz había decidido dejar su carrera como actriz tras numerosas películas realizadas. Este bombazo informativo lo soltó la amiga de Diaz, Selma Blair, durante una entrevista. Como era de esperar, semejante noticia revolucionó las redes, y Blair al enterarse del alboroto que había ocasionado, decidió pronunciarse en Twitter.Quien actuara con Cameron Diaz en la comedia 'La cosa más dulce', dijo lo siguiente en una entrevista realizada por Metro News UK:

Precisamente por el revuelo ocasionado, la actriz acudió a las redes sociales para aclarar lo que había querido decir en la entrevista y que se había malinterpretado, ya que al final todo se trataba de una broma: "Chicos, por favor, estaba haciendo una broma en esa entrevista. Cameron Diaz no se retira de ningún sitio. Y otra noticia más: Yo me retiro de ser la persona que habla en nombre de Cameron Diaz".

Teniendo en cuenta que no se había visto a Cameron Diaz en ninguna película desde que hiciera 'Annie' en 2014, no era de extrañar el que pudiera haber tomado la decisión de retirarse del mundo de la actuación. Sin embargo, con la confirmación de que la carrera como actriz de Cameron Diaz no ha terminado, tenemos esperanzas de que protagonice próximamente alguna que otra comedia para añadir a nuestra lista.



Fuente: Ecartelera