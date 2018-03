¿Cameron Diaz dejó la actuación?

En 2014 con el estreno de Annie, fue la última vez que pudo verse a Cameron Diaz en la gran pantalla. Desde entonces no se la ha vuelto a ver en ningún papel, grande o pequeño, pero la idea general era que estaba buscando nuevos proyectos. Este lunes saltó la noticia de que la actriz habría abandonado por completo el mundo de la interpretación.





Su compañera en La cosa más dulce, Selma Blair, cenó recientemente con ella y, posteriormente, ha hecho declaraciones en las que asegura que Diaz ya no actúa. Tal y como informa Cinemablend, Blair habría declarado que le encantaría hacer una secuela de la película, pero dado que Diaz se ha retirado de la interpretación, eso no está en los planes de ninguna.





Con más de 50 títulos en su haber, Diaz comenzó su carrera profesional en 1994 con La máscara junto a Jim Carrey. Posteriormente ha trabajado en numerosos proyectos que le han ganado el favor del público y de la crítica, es más, estuvo nominada a cuatro Globos de Oro por sus papeles en Loco por Mary, ¿Quieres ser John Malkovich?, Vanilla Sky y Gangs of New York.





Sin embargo, Metro asegura que la actriz recibe guiones regularmente, pero ella los rechaza, por lo que se desconoce si no le interesan los proyectos que le llegan o directamente no los lee porque no quiere volver a formar parte de la industria de Hollywood. Blair ha señalado que su compañera está feliz con su vida actual, por lo que no está interesada en volver.