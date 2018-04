Emily Blunt interpretó a la secretaria de Miranda Priestly, Emily Charlton, en la cinta de 2006 que se ha convertido en un clásico de culto. Durante años, fans de todo el mundo han suplicado el desarrollo de una secuela y ahora, parece, que podría convertirse en realidad.





Y es que la autora de The Devil Wears Prada – novela en que se basó la cinta dirigida por David Frankel – Lauren Weisberger, ha escrito la segunda parte titulada When Life Gives You Lululemons, centrada en el personaje de Blunt. ¡Y la actriz británica está dispuesta a regresar!





"Digo, si todo el mundo lo hace, estaría genial. Lo haría", expresó Emily a Entertainment Tonight en respuesta a la campaña de los fans de El diablo viste a la moda 2.





Por otro lado, si este proyecto tan esperado nunca ve la luz, por lo menos tenemos el musical basado en la cinta que pronto llegará a los escenarios de Broadway. Dirigido por el gran Elton John, esta nueva versión mostrará una combinación de elementos del libro y la cinta que le dio una nominación de un Oscar a Meryl Streep.





"Re-imaginarte El diablo viste de Prada para el teatro musical es súper emocionante", expresó anteriormente Elton. "Soy muy fan de ambos novela y película, y un gran aficionado al mundo de la moda. Así que no puedo esperar en hundir mis dientes en este musical y pedazo de la cultura popular".





El diablo viste de Prada fue una sorpresa y éxito en taquilla, al recaudar en total unos 326.6 mil millones de dólares con un presupuesto de 35 millones.





Mientras tanto, Emily Blunt regresa a la cartelera próximamente acompañando a su marido, John Krasinski, en su debut como director en Un lugar tranquilo.





Fuente: Cine 54