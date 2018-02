Britannia se verá por FOX Premium en América Latina

FOX Premium App & TV confirmó que emitirá en exclusiva en América Latina la serie "Britannia", escrita por el multi-premiado Jez Butterworth ("Spectre"). La serie que conjuga historia, fantasía, guerras y aventuras llegará a Argentina en abril de 2018 sólo en FOX Premium Series y en la App de FOX para suscriptores Premium.





"Britannia" es un viaje épico al oscuro, salvaje e ingobernable mundo de la Gran Bretaña del 43 AD. El ejército imperial romano comandado por el General Aulus y en nombre del Emperador Claudio regresa, determinado y a la vez aterrorizado, para aplastar el corazón celta de Britannia, una misteriosa tierra gobernada por salvajes guerreras y poderosos druidas, que obtienen sus fuerzas del inframundo. O eso dicen.





Compuesta por nueve episodios de una hora, "Britannia" fue co-creada por Butterworth junto a su hermano Tom ("Tin Star") y James Richardson ("Monsters"). Cuenta con las actuaciones de David Morrissey ("The Walking Dead"), Kelly Reilly, Mckenzie Crook, Zoë Wanamaker, Eleanor Worthington-Cox y Nikolaj Lie Kaas.





"Britannia" llega a América Latina en exclusiva en la propuesta de FOX Premium App & TV para disfrutar en múltiples dispositivos. El drama se suma a un amplio abanico de opciones para todos los gustos que incluye series de la talla de "The Walking Dead", "Homeland", "Vikings", "Outlander", "The Young Pope" o "This is Us" con nuevas temporadas y ciclos anteriores completos para revivir bajo demanda; películas como "La La Land", "Trolls", "Hidden Figures", "Fences", "Logan", "Avatar" o "Kung Fu Panda 3" (excepto Brasil), y los mejores deportes en vivo con toda la Fórmula 1, los principales encuentros de artes marciales mixtas de UFC (excepto México y Brasil), las peleas más destacadas de boxeo y los eventos estelares de lucha libre profesional de WWE.





Fuente: Prensa FOX.