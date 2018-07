Brad Pitt y Leonardo DiCaprio rechazaron "Secreto en la Montaña"

'Brokeback Mountain (Secreto en la montaña)' está considerada una de las cintas más míticas del cine LGTB+, pero ya sabíamos que no fue un proyecto fácil de sacar adelante. En esa misma línea apuntan unas recientes declaraciones del cineasta Gus Van Sant, uno de los nombres que pasaron por la silla de director antes de que en ella se sentara Ang Lee de forma definitiva. Van Sant ha declarado que dos grandes estrellas como Brad Pitt y Leonardo DiCaprio rechazaron participar en el filme ganador de 3 Oscars.

Según declara el director de 'Elephant' sobre la búsqueda de los protagonistas, "nadie quería hacerlo". Otros dos sonados nombres se unieron a DiCaprio y Pitt, los protagonistas del nuevo filme de Quentin Tarantino ('Once Upon a Time in Hollywood'), en su rechazo a cualquier relación con la aclamada cinta: Matt Damon y Ryan Phillippe. "Todos dijeron no", lamenta el responsable de 'El indomable Will Hunting'. Finalmente, fueron Heath Ledger y Jake Gyllenhaal quienes dieron vida a Ennis Del Mar y Jack Twist, respectivamente. Ambos fueron candidatos al Oscar.

Diana Ossana, productora y coescritora de 'Brokeback Mountain', ha dado veracidad a las revelaciones que Van Sant realizó en una entrevista a IndieWire: "Sí, todos esos jóvenes caballeros (por esa época) rechazaron el proyecto por diversas razones", ha confirmado Ossana, que añadió que conseguir el actor que interpretara a Ennis fue "el último escollo".