Bon Jovi, Dire Straits y Nina Simone al Salón de la Fama

Los grupos Dire Straits, Bon Jovi, The Cars, The Moody Blues y las cantantes Nina Simone y Rossetta Tharpe ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Hall en una ceremonia llevada a cabo en Cleveland, Ohio, en Estados Unidos.



La ocasión sirvió de excusa para reunir a los miembros originales de Bon Jovi, entre los que destacan su líder Jon Bon Jovi, el guitarrista Ritchie Sambora y el baterista Tico Torres; y a los más importantes integrantes de The Cars y The Moody Blues, en tanto que Mark Knopfler, figura central de Dire Straits, eligió no ser de la partida.



En la ceremonia, The Moody Blues interpretó su clásico "Nights in white satin" y la cantante Mary J. Blige recordó a Nina Simone, fallecida en 2003, indicó la agencia DPA.



El reconocimiento a Rossetta Tharpe también llegó tarde debido a que la artista nacida en 1915 falleció en 1973.



Estos 6 nuevos integrantes del Salón de la Fama del Rock and Roll fueron elegidos entre 19 nominados, que habían sido anunciados en diciembre pasado, por el voto de cientos de artistas y personalidades ligadas a la música.



Para poder ser parte de este museo, se exige como requisito que hayan pasado al menos 25 años de la edición de su primer disco.