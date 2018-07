Birds of Prey está más cerca de lo que se creía

La propia Margot Robbie, a través del sitio Flickering Myth, reveló que la producción de Birds of Prey está más cerca de concretarse de lo esperado. El spinoff centrado en personajes como Harley Quinn, y probablemente Batgirl, iniciaría sus filmaciones en enero del próximo año.





Robbie también puntualizó que la película será "diferente", ya que será categoría R y será realizado con "un presupuesto mucho más pequeño".





Lo llamativo era que se suponía que antes de Birds of Prey, la actriz sería parte de una secuela de Suicide Squad, pero ese proyecto aparentemente será realizado posteriormente.





Tengan en cuenta que este año Warner Bros solo estrenará la película de Aquaman, mientras que para 2019 está contemplado el estreno de Shazam! y Wonder Woman 1984. Con sus filmaciones en enero, Birds of Prey sería estrenada en 2020, dejando espacio a otras producciones de DC que siguen en preparación.





Recuerden que en paralelo la compañía desarrolla para su universo de superhéroes una película de The Flash, Green Lantern Corps, una secuela de Suicide Squad y una película con el Joker de Jared Leto, además de un The Batman que todavía no se sabe si será o no parte de la misma línea de película. No se olviden además que, insistentemente, también se ha dicho que podría haber una película más del Superman de Henry Cavill, además del retrasado spinoff de Black Adam con The Rock.





Cathy Yan dirigirá Birds of Prey, una película que no tiene fecha de estreno oficial por ahora.





Fuente: La Tercera