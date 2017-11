"Better Things" renovada para una tercera temporada

"Better Things", la comedia ganadora del Premio Peabody co-creada y protagonizada por Pamela Adlon, ha sido renovada para una tercera temporada según anunciaron Eric Schrier y Nick Grad, Presidentes de Producciones Originales de FX Networks y FX Productions.





La tercera temporada llegará en 2018 y será emitida en América Latina en exclusiva en FOX Premium App & TV, al igual que sus ciclos anteriores presentados meses atrás.





"El éxito de 'Better Things' es evidencia de la creatividad de Pamela Adlon como guionista, directora y actriz", dijo Schrier. "Ha sido una alegría para todos en FX apoyar a Pamela y ver cómo los críticos y la industria reconocen esta serie como uno de los mejores shows. Pamela y el talentoso elenco, productores y equipo tienen nuestro más profundo agradecimiento".





Better Things Season 1 Episode 1 Part 1



La segunda temporada de "Better Things", estrenada el 10 de octubre pasado en América Latina en FOX Premium App & TV, presenta nuevos episodios cada martes en Argentina 23.00 hs. en FOX Premium Series y en directo en el acceso Premium de la App de FOX.





"Better Things" se centra em la vida de Sam Fox (Adlon), una actriz soltera que debe criar a sus tres hijas: Max (Mikey Madison), Frankie (Hannah Alligood) y Duke (Olivia Edward) en Los Angeles. Es madre, padre, árbitro y la policía.





Además cuida a su madre, Phil (Celia Imrie), una expatriada inglesa que vive al otro lado de la calle. Las cosas para ella en su ambiente familiar son un tanto retorcidas, graciosas y hasta sangrientas, a medida que equilibra esa vida como madre soltera con su carrera como actriz en Hollywood. Deberá encontrar tiempo para atender las necesidades de sus hijas (y de su madre) sin dejar de lado el poder divertirse con un amigo o dos, y quizás, sólo quizás, poder tener un tiempo a solas de vez en cuando.





Los 10 episodios de media hora que componen la segunda temporada de "Better Things" cuentan con guión y dirección de Pamela Adlon y Louis C. K., y la producción ejecutiva de Adlon, Louis C. K., M. Blair Breard y Dave Becky.





"Better Things" fue galardonada con el Premio Peabody em 2016 por su primera temporada y Adlon recibió la nominación al Premio Emmy como Mejor Actriz Principal en una Serie de Comedia.





Fuente: Prensa FOX.