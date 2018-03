Beto Casella durísimo con Malena Pichot

Luego de que la conductora televisiva Maju Lozano cortara un móvil en vivo con Malena Pichot las repercusiones siguen a la orden del día. Beto Casella, invitado a la mesa de Mirtha Legrand junto a la conductora de Todas las Tardes, sentó su posición y criticó a la humorista.





Durante el programa de Mirtha Maju explicó, otra vez, que no cortó el móvil con Malena Pichot para censurarla. "Lo hubiera hecho con cualquier otra persona. A mí Male me parece una mujer muy inteligente, que tiene su lucha". Y agregó: "Es una feminista que yo respeto mucho".





En ese momento, Casella la interrumpió y dijo: "Yo creo que atrasa en el feminismo". "Este proceso divino que ya lleva un año y pico, tan bisagra que no debería detenerse, que está revisando un montón de cosas y que tiene que equiparar... Me parece que 'las Malenas Pichot' no contribuyen a este proceso, lo detienen, por la forma", arremetió el conductor de Bendita TV.





Y argumentó: "El feminismo se esgrime desde un lugar de amor, tolerancia, de decirle al otro, que por ahí piensa diferente, no deseando la muerte", dijo refiriéndose a los dichos de Malena contra Baby Etchecopar.





"La gente que tiene visibilidad, que se considera referente o dirigente feminista, tiene que empezar a cuidar su discurso, para que no sea un discurso violento", remarcó.





Maju, en defensa de Pichot, dijo: "Son modos. Es una forma de practicar el feminismo, más rebelde. Así pueden llegar tal vez a las más jóvenes. Cada uno milita desde donde quiere".





Mientras tanto Pichot se descargaba en la red:





Embed Las razones por las que me están atacando hace una semana en la tele ME ENORGULLECEN. Sigan, sus ofensas son un halago. Y cuidado no vaya a ser que toquen temas importantes como el de #MarielleFranco o los genocidas que quieren liberar por superpoblación en las carceles — malena pichot (@malepichot) 18 de marzo de 2018

Embed La mesa que más hizo por el feminismo en la historia de la humanidad pic.twitter.com/OdQuXo1BHn — malena pichot (@malepichot) 18 de marzo de 2018

Embed Beto Casella dando lecciones de feminismo jajaajajajaajajaaja — malena pichot (@malepichot) 18 de marzo de 2018





Embed El feminista beto casella ya se pronunció a favor del aborto legal, seguro y gratuito? O es feminista solo para retarme por mis modos? — malena pichot (@malepichot) 18 de marzo de 2018