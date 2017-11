Ben Stiller, el señor de las comedias

Aunque tiene toda una carrera como director, que incluye películas como Generación X, Una guerra de película y La increíble vida de Walter Mitty, Ben Stiller construyó su fama como comediante, muchas veces interpretando personajes exagerados en comedias delirantes como Zoolander, o al protagonista de superproducciones para toda la familia como Una noche en el museo.





Pero a los 51 años, este hombre que se crió en el mundo del espectáculo ha iniciado una etapa diferente, en la que continúa su trabajo en el humor pero con un enfoque más sutil.





Al filme que coprotagoniza con Dustin Hoffman y Adam Sandler, The Meyerowitz Stories, que Netflix pronto subirá a su plataforma, ahora se suma Un papá singular, película que se estrenó el jueves en las multisalas mendocinas.





Aquí encarna a un hombre en crisis que acompaña a su hijo a visitar universidades.





–Solés hacer comedias delirantes, pero el humor en "Un papá singular" es muy distinto. ¿Fue un proyecto que te llegó o que buscaste?

–Me llegó, pero por error. El director Mike White no escribió Un papá singular pensando en mí. Él escribe muchos guiones para diferentes directores y en todo tipo de géneros, y había escrito uno para una superproducción infantil con muchos efectos especiales. Mi agente me llamó y me mencionó que estaban interesados en que yo lo protagonizara. Le dije que me enviaran el guión y por error me llegó el de esta película. Me gustó mucho y le dije que no siempre me llegaba material con el que me identificara tanto. Como actor, es el tipo de proyecto que me interesa en este momento de mi carrera.





UN PAPÁ SINGULAR -Tráiler Subtitulado -DSYC



–¿Cómo fue trabajar con un actor tan joven en buena parte de la película?

–Excelente. Austin Abrams, que interpreta a mi hijo, es un actor maravilloso. Es muy serio con respecto a lo que hace y llegó al rodaje tratando de hacer una interpretación honesta. Antes de empezar a filmar nos hicimos amigos, nos entendimos muy bien, salimos juntos tanto como pudimos y paseamos en auto, porque sabíamos que teníamos sólo unas pocas semanas para lograr que nuestra relación de padre e hijo fuera creíble. Era importante dar la sensación de que teníamos una historia compartida. Es interesante porque creo que Mike escribió la película desde la perspectiva del hijo y no del padre. Pero el hijo ve cómo el padre está atravesando una crisis. Cuando los chicos son chicos, si uno pasa por un mal momento, como padre trata de protegerlos para que no sufran con tus problemas. Pero Brad, mi personaje, está en un momento en el que no puede esconder lo que le pasa. Es doloroso ver cómo lo intenta. Todo el tiempo trata de que no se note lo que está pensando, pero es inevitable porque está muy sacudido.





–Brad todo el tiempo se está juzgando a sí mismo. ¿Es algo que te pasa a menudo?

–Por supuesto. Esa fue la razón por la que me sentí identificado con la historia cuando leí el guión. Me pareció que era un tema que no aparece muy seguido en las películas: qué es lo que un personaje está pensando todo el tiempo, cómo se siente, cómo se ve a sí mismo en relación a los demás. Son cosas de las que por lo general no hablamos. Por eso cuando leí el guión me pareció una idea muy valiente y muy difícil de llevar a cabo, porque en una película hay que ponerle un principio, un desarrollo y un final. Y también tenía que tener un eje, que en este caso es la relación entre Brad y Troy, su hijo adolescente. Aunque pueda parecer una película sobre un hombre que está obsesionado con cómo le va en la vida, en realidad trata sobre cómo un hombre encuentra una conexión con su hijo.





La marcada herencia familiar