Ben Affleck todavía quiere dirigir una película de Batman

Tras el estreno de Justice League simplemente se potenció la incertidumbre sobre el futuro de Ben Affleck como el hombre murciélago. Pero para agregar un poco más de salsa a todo el tema, el actor ahora afirmó que aún está interesado en dirigir una película de Batman.

Consultado sobre la posibilidad de retornar al rol, el actor explicó a Daily Sabah (vía We Got This Covered) que siempre evalúa las cosas en el mérito del material que le ponen sobre la mesa. En ese sentido, también puntualizó que no ha cerrado la puerta a la idea de encabezar un proyecto del popular superhéroe, pese a que ya no dirigirá The Batman.

"Quiero dirigir una película de Batman, nunca recibí un guión con el que estuviese contento, así es que ellos están comenzando de nuevo y están escribiéndolo", dijo. "En este momento, pienso en un montón de posibilidades diferentes en que podría avanzar el universo DC y simplemente voy a seguir mis intereses al acercarme a eso. Sé que me encanta trabajar con este grupo de gente y fue una verdadera dicha hacer esta película", recalcó Affleck.