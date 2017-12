Ben Affleck no se rinde con Batman

El actor ha mostrado públicamente sus deseos de dirigir la siguiente película de Batman, asegurando que su regreso depende únicamente de que detrás haya un buen guion: "Para mí, es interesante, y siempre evalúo esto por el mérito del material. Quiero dirigir una película de Batman, y nunca tuve un guión con el que estuviera contento, así que ahora han vuelto a empezar y han escrito otro".

Según ha continuado explicando "en este momento, creo que hay muchas posibilidades diferentes sobre la forma en la que podría avanzar el universo DC, y solo seguiré mis intereses para lograr eso. Y lo que sé es que me encanta trabajar con este grupo de personas, y fue una verdadera alegría para mí hacer esta película".

Hay que recordar que cuando se anunció que el actor se uniría a Batman vs Superman : El Origen de la Justicia recibió críticas de muchos espectadores. Ben Afleck además renunció a la dirección de The Batman por los problemas personales que acarrea. Ahora todo apunta a que el director Matt Reeves no lo quiere de vuelta. De hecho, podría haber presentado una lista de candidatos para suplir al actor.