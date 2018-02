Así empezó "Pamela a la tarde": "Tenemos que escucharnos y cambiar"

Pamela David volvió a la pantalla de América TV en la tarde del lunes: lo hizo con su célebre programa "Pamela a la tarde", donde tocan diversos temas de actualidad.





Así empezó:





La conductora quiso dejar en claro algunas cosas antes de meterse de lleno con el envío: "Hay muchas cosas importantes que no han cambiado nada. Tendríamos que hacer algo todos nosotros. Hoy pensaba, en el camarín, que pasaron dos meses y los temas son iguales o peores".





"Debemos pensar qué nos pasa... No nos movemos de lo que opinamos. Como programa, tenemos la idea de acercarnos un poquito, ceder un poco. Hablamos de cambiar, pero si no lo hacemos nosotros, no va a pasar nada", completó.





Embed Con producción de Jotax, al panel del ciclo de Pamela lo integran Carlos Monti, Facundo Pastor, Soledad Larghi, Luli Fernandez, Josefina Pouso y David Kavlin.