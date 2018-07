"Arturito" de La casa de papel confirmó que estará en la tercera temporada

El éxito de la serie española La casa de papel hizo que los productores no cierren la historia con la segunda temporada. "Después de toda una vida planeándolo no podía acabar así. La parte 3 de #LaCasadePapel solo en Netflix en 2019", anunció la cuenta de Twitter de la plataforma de contenidos, contentando a los fanáticos.

Sin embargo, el actor que interpreta a Arturito, Enrique Arce, dio un paso más y contó en Instagram que ya tiene el guión en su mano y está listo para grabar. "¡¡¡Parece que el bebé ha nacido bien!!! Seems like the baby is ok. #Lacasadepapel3 #Netflixserie #Moneyheist #Lacasadepapeltv #Gratitud", escribió el actor, que se puso en la piel de un rehén en el atraco a la Fábrica de Moneda y Timbre de España