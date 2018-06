Arrow: "Los crossover son una pesadilla" dijo un actor de la serie

Los 'crossover' del Arrowverso se han convertido en el sello de la casa. Son muy esperados por los fans y, a pesar del esfuerzo que suponen, el resultado merece la pena.





Sin embargo, el actor David Ramsey (John Diggle en Arrow) no tiene la misma opinión. Durante su participación en la Oz Comic-Con que se ha celebrado en Melbourne, Ramsey ha reconocido ante los asistentes que estos capítulos especiales son tan complicados que se convierten en una pesadilla.





Lógicamente, es una pesadilla. Cada año juran que nunca lo van a volver a hacer. Y siempre lo hacen

Y es que no debe ser nada fácil poner de acuerdo a los equipos de cuatro series -Supergirl, Arrow, The Flash, Legends of Tomorrow-. Para el del último año, 'Crisis on Earth X', los preparativos comenzaron en diciembre de 2016 y el especial no vio la luz hasta finales de noviembre de 2017.





Ramsey no es el único que ha dicho públicamente lo complicado que es realizar el "crossover". El propio Marc Guggenheim, productor de Arrow, también ha declarado que "es una tarea muy difícil. [...] Es como entrar en una habitación donde una mujer acaba de dar a luz está acunando a su bebé y le dices '¿Para cuándo el siguiente?".