Aquaman: A Jason Momoa le encanta la diversidad de su personaje

Tras un primer vistazo en condiciones a Aquaman en la reciente "Liga de la Justicia", queda aún un año para poder disfrutar de la película individual del atlante, "Aquaman". No obstante, su actor Jason Momoa continúa hablando del personaje para avanzar qué veremos en la cinta.

Hablando en una nueva entrevista, Momoa explica cómo se ve a sí mismo en el personaje que interpreta. El actor ve un claro paralelismo entre él y su personaje, al tener ambos una especie de doble lugar de procedencia, que hace que sientan que no pertenecen del todo a ninguno de los dos lugares.

"Me encanta el hecho de que es mitad-y-mitad [mitad atlante, mitad humano]. Me puedo sentir identificado, al nacer en Hawaii y criarme en Iowa... él viniendo de esta Atlantis-Hawaii y no sentirse aceptado en ningún sitio. Creo que hay muchos niños que sienten eso en hogares rotos, así que es genial verle lidiar con eso".

Recordemos que ya se avanzó que en esta película veríamos una versión de Aquaman muy diferente a la vista en la película coral estrenada este año, y de hecho, parece que veremos cómo Aquaman visita diferentes lugares del mundo, quizás en esa aventura por encontrar su sitio.

"Aquaman" se centrará en Aquaman como el reacio gobernante del reino subacuático de Atlantis que se ve atrapado entre los habitantes de la superficie, que siempre están contaminando el globo, y su propia gente, que está lista para invadir la superficie.

Protagonizada por Jason Momoa como Aquaman, escrita por Will Beall a partir de una historia creada por James Wan y Geoff Johns y dirigida por James Wan, "Aquaman" tiene un estreno previsto para el 21 diciembre de 2018 tras retrasarse una primera vez, y retrasarse una segunda vez.