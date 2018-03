Antonio Grimau será Sandro

Antonio Grimau encarnará al cantautor Roberto Sánchez en su madurez junto a los actores Agustín Sullivan y a Marco Antonio Caponi, quienes darán vida al artista durante su juventud y en el período más oscuro respectivamente en "Sandro de América, La serie", con dirección de Israel Adrián Caetano, que se verá a las 22.30, de lunes a jueves, por Telefe.



Los 13 capítulos de "Sandro de América, La serie", escritos por Esther Feldman y equipo, se emitirán como tira diaria desde el próximo lunes dentro de la franja del "prime time" de Telefe, en un intento de encender el rating en tiempos de streaming.



La vida del popular cantautor se muestra claramente dividida en tres etapas y en cada una de las mismas, desde el período escolar hasta su muerte, la figura aparece rodeada por sus respectivos amores y escenarios característicos dentro de una narración realista vestida con una precisa reconstrucción histórica.



Cada detalle de la producción está minuciosamente calculado y responde a lo que el imaginario popular piensa y espera de Sandro.



Grimau interpreta al músico en su madurez surcada por la enfermedad, un enfisema pulmonar, que no le impidió llenar 40 Gran Rex con el recital "Gracias...35 años de amores y pasiones", donde sedujo a alrededor de 130.000 espectadores.



Una etapa que ya integra el imaginario popular, con el posterior homenaje realizado en el Senado nacional en 2006 cuando recibió la Mención de Honor junto su mujer Olga Garaventa, interpretada en la ficción por Muriel Santana, hasta su muerte en 2010 y el multitudinario funeral (más de 100 mil personas asistieron a despedirlo).



Grimau, protagonista de la premiada versión de Dany Mañas del clásico de Eduardo de Filippo "Filomena Marturano", junto a Claudia Lapacó, aseguró en charla con Télam:



"Podría cerrar mi carrera con este papel, es un honor, como si pudiera lograr o entregar el pico máximo de amor a la profesión", afirmó sobre su rol en el flamante programa done grabó por más de 2 meses.

"Soy su admirador -continuó- desde la adolescencia, cuando su carisma me atrapó y ahora abordé la etapa con más carga dramática de su existencia: porque Roberto se entera del diagnóstico de su padecimiento, pero para la misma época también le llega la historia de amor con Garaventa, quien lo acompañó hasta el final de sus días".



El actor aclara, además, que prefiere llamar al cantante como Roberto Sánchez porque así enfatiza la familiaridad, "lo siento amigo y para interpretarlo me apoyé en el pedido de Caetano de reflejar al hombre detrás del personaje y para conseguirlo el tema del 'barrio' fue indispensable".



Según contó el protagonista, el director desde el vamos lo tranquilizó en relación al parecido físico, ya que le remarcó que, "no buscaba una caricatura, o un trabajo hecho a partir de los rasgos, sino desde la profundización de sus cualidades, por eso tomé muy en cuenta la humildad, un rasgo notable de su personalidad".



La serie recorre de modo minucioso su ciclo de shows en el teatro porteño situado sobre la avenida Corrientes y para Grimau el momento de vestir la bata o portar la réplica de su anillo, dos distintivos del artista fue, "una experiencia fuerte, especialmente al pisar ese escenario durante la filmación frente a 'las Nenas' de Sandro, sentí el vértigo de una tremenda exposición".



En relación a una frase típica usada por el cantante quien falleció hace 8 años, "los presidentes pasan, y Sandrito queda", el intérprete afirmó que, "su recorrido y lo que genera en la gente es increíble y la serie lo refleja de una manera precisa: hasta los televidentes más fanáticos van a descubrir cosas que ignoran sobre su ídolo", concluyó.



Jorge Suárez, Luis Machín, Calu Rivero, Eugenia Suárez, Lali Espósito, Isabel Macedo, Marina Bellati, Paula Ranserberg, Gastón Soffritti y Teté Coustarot también integran el elenco de la producción de The Magic Eye y General Video, con el apoyo de Incaa para Telefe.



Los libros fueron escritos por Feldman, Marisel Lloberas, Joaquín Bonet, Mariano Vera, Adrian Caetano y Nora Mazzitelli y están basados en el libro homónimo de Graciela Guiñazu.



El texto editado por Planeta enfrenta el mercado junto con el envío más un CD llamado "Dúos", disco con el que "El Gitano" regresa a las bateas y las tiendas digitales, ya que gracias a los avances tecnológicos se pudo unir su voz a la de figuras como Abel Pintos, Soledad Pastorutti, Carlos Vives y Chayanne, entre otros.



Una de las autoras, Esther Feldman ("Lalola", "Los exitosos Pells" y "Botineras", entre otras creaciones), la semana pasada mientras transcurría la concurrida velada, manifestó por twitter que se había enterado sobre la presentación de la serie gracias a esa misma red social, ya que no había sido invitada, aunque destacó: "Igual véanla porque está buenísima".