Antonio Banderas recibió el jueves una nominación a los Premios Emmy por su interpretación del pintor y escultor Pablo Picasso.





El astro español fue postulado a mejor actor en una serie limitada o película hecha para televisión por su trabajo en el programa "Genius" de National Geographic dedicado al maestro del cubismo, que también obtuvo una candidatura.





Banderas, quien ya había competido por el mismo premio en 2004 por "And Starring Pancho Villa as Himself", se medirá esta vez con Darren Criss de "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story"; Benedict Cumberbatch, por "Patrick Melrose"; Jeff Daniels por "The Looming Tower", el cantante John Legend por "Jesus Christ Superstar" y Jesse Plemons por "Black Mirror: USS Callister".





"Genius: Picasso", en tanto, competirá por el premio a la mejor serie limitada o película hecha para TV con "The Alienist", "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story", "Godless" y "Patrick Melrose".





Los Premios Emmy, en su 70ma edición, se entregarán el lunes 17 de septiembre en una gala que se transmitirá en vivo por la cadena NBC.