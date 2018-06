Anticipan una temporada "distinta" de "Stranger Things"

Stranger Things es una de las series insignia de Netflix. La plataforma de vídeo bajo demanda sorprendía a todos sus suscriptores, y a los espectadores en general, con una hisotira sobre unos niños de un pequeño pueblo de Indiana, Hawkins, que viven aventuras inesperadas cuando se encuentran con un mundo desconocido, un mundo Del Revés.





Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) y Will (Noah Schnapp) son cuatro niños que se encuentran con este terrible mundo cuando Will desaparece y el resto conoce a Once (Millie Bobby Brown). Con una primera entrega situada en Navidad, y una segunda que comienza en Halloween, Schnapp ha destacado que la siguiente entrega será muy distinta porque transcurrirá en verano.





"Verán distintas versiones de todo el mundo. Es fantástico porque están muchas de las partes oscuras de la segunda temporada y otras de la alegría y la luz de la primera temporada", señaló el joven actor, antes de dejar claro que en la nueva aventura los fans tendrán más momentos para conocer a Erica (Priah Ferguson) la hermana de Lucas, quien tendrá su propio arco argumental con alguien del elenco.





Finalmente Schnapp habló de su madre en pantalla, Winona Ryder: "Lo primero de todo, ella es alguien maravilloso con quien trabajar. La amo, ella es la mejor. Es tan buena conmigo y con todos, cada vez que necesito ayuda con una escena o cualquier cosa, ella está ahí. Es genial poder trabajar con una gran actriz, porque hace que tu trabajo sea mucho más sencillo".