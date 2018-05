Anthony Hopkins con todo contra Hollywood: "Hay mucha hipocresía"

Anthony Hopkins es un veterano y reconocido actor, ganador del Oscar en 1991 por su interpretación de Hannibal Lecter en El silencio de los Inocentes. Pero, a pesar de su éxito y amplia carrera, el actor es muy crítico con Hollywood.





A sus ochenta años y con un largo recorrido en trabajos norteamericanos (como las recientes Thor: Ragnarok o Transformers: El último caballero) , ha explicado que se trata de un mundo "traicionero" y ha tildado a esta industria de "venenosa y "tóxica".





"Mira cómo las personas se sienten con derecho a esto, a ese uno y lo otro, y solo pueden estar rodeados de gente que les diga que sí. Es una atmósfera venenosa y tóxica y no quiero estar rodeado de gente así. Palabras como 'luvvie' y los besos en la mejilla, no puedo soportarlo. Hay tanta hipocresía... y ellos no saben nada". Esto es lo que Hopkins aseguró en una entrevista con Radio Times, en la que ha sido sincero acerca de su opinión sobre la industria cinematográfica, algo que ya había hecho con anterioridad, aunque no con tanta dureza.





Además de haber participado en la exitosa serie Westworld, cuya segunda temporada ya se está emitiendo, próximamente se podrá ver a Anthony Hopkins en la adaptación King Lear de Amazon y BBC, que se estrena en la cadena británica el 28 de mayo.