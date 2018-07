"Ant-Man and the Wasp" copa las taquillas

A pesar del tamaño diminuto de sus héroes, la película "Ant-Man and the Wasp" se estrenó el fin de semana con el poderío típico de Marvel: tuvo los mayores ingresos de taquillas con una captación de 76 millones de dólares en cines de Estados Unidos y Canadá.





Según proyecciones de los estudios difundidas el domingo, la secuela de "Ant-Man" superó con facilidad la recaudación de 57 millones de dólares del estreno de la cinta inicial en 2015 en ambos países. "Ant-Man and the Wasp" que trata sobre el Hombre Hormiga y la Avispa, es la 20ma cinta del Universo Cinematográfico de Marvel y sigue a los dos grandes éxitos de esta legión este año: "Black Panther" y " Avengers : Infinity War".





Ambas películas que precedieron a "Ant-Man" tuvieron recaudaciones sin precedentes durante sus estrenos de fin de semana.





"Incredibles 2", de Disney , superó a "Finding Dory" para convertirse en la cinta más taquillera de Pixar sin tomar en cuenta la inflación. Captó 29 millones de dólares en su cuarto fin de semana.





"Jurassic World: Fallen Kingdom" recaudó 28,6 millones de dólares en su tercer fin de semana y superó los 1.000 millones de dólares a nivel mundial.





A continuación las ventas de boletos proyectadas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según comScore. Las cifras definitivas serán difundidas el lunes.





1. "Ant-Man and the Wasp", 76 millones de dólares





2. "Incredibles 2", 29 millones





3. "Jurassic World: Fallen Kingdom", 28,6 millones





Español. Juan Antonio Bayona, director de Lo imposible, es el responsable de esta película.

4. "The First Purge", 17,2 millones





5. "Sicario: Day of the Soldado", 7,3 millones





Sicario 2: Soldado (2018) Tráiler Oficial #2 Subtitulado



6. "Uncle Drew", 6,6 millones





7. "Ocean's 8", 5,3 millones





"No es lo que vemos usualmente en la pantalla", afirmó Sandra Bullock. De lujo. Este elenco está integrado por grandes estrellas del cine a nivel mundial.



8. "Tag", 3,1 millones





9. "Won't You Be My Neighbor", 2,6 millones