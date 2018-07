Ocean's 8, la película de Gary Ross ("Los juegos del hambre") que continúa la saga Ocean's de Steven Soderbergh -"Ocean's Eleven" (2001), "Ocean's Twelve" (2004) y "Ocean's 13" (2007). En esta ocasión, las maestras del robo son mujeres y la trama gira en torno a Debbie (Sandra Bullock), la hermana de Danny Ocean ( George Clooney ). Hemos hablado en Nueva York (EE.UU) con parte de su reparto y con su director, y puedes ver el resultado sobre estas líneas.





Cate Blanchett, Anne Hathaway , Helena Bonham Carter, Mindy Kaling, Rihanna, Awkwafina y Sarah Paulson. Esta es la cuadrilla que reúne el personaje de Sandra Bullock con un único objetivo: ejecutar un gran robo en la ciudad de Nueva York durante la Met Gala.





Había tantas estrellas, que se parecía a unas de esas situaciones en las que uno tiene que pellizcarse. "Me gusta pellizcarme", contesta Paulson. "A veces, cuando he hecho películas en el pasado, me he concentrado tanto en el trabajo que me olvidaba de disfrutar de las vistas y de tomarme mi tiempo y de lo extraordinario que es hacer una película. Y punto. Con esta, era tan consciente cada día de lo especial que es, que me centré más en pasarlo bien que en el trabajo. Fue increíble. Muy divertido", responde la ganadora del Oscar por "Los Miserables".





Ocean's 8: Las Estafadoras Trailer Oficial Subtitulado Español