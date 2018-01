Andy Chango: soy un artista al que le gusta buscar nuevos mundos artísticos

El polifacético actor argentino Andy Chango ha reconocido que ahora está haciendo monólogos con su primer espectáculo porque "me gusta buscar nuevos mundos artísticos", después de haber sido cantante de rock, participar en radio y televisión e incluso escribir un libro.



Andy Chango, nombre artístico de Andrés Fejerman (Buenos Aires, 1970), ha comenzado una gira nacional con su nuevo espectáculo denominado "El hombre nada", el cual ya estrenó en Madrid con gran éxito de público durante más de dos meses y tiene esta noche su parada en Ceuta.



"A diferencia de otros artistas a los que respeto porque encuentran una línea y siempre siguen la misma, lo cual también es muy digno, yo tengo una curiosidad innata y la necesidad de ir buscando nuevos mundos en lo artístico y ir cambiando permanentemente", ha señalado en una entrevista con EFE antes de subirse al escenario de La Sala.



No obstante, Andy Chango no esconde que se ha sentido "muy cómodo en el rock y en la radio pero en la televisión no porque es un medio que me gusta menos porque es más por dinero, pero el teatro me está encantando ya que eso de salir al natural y poder respetar sonrisas es lo máximo sobre temas que a priori no son graciosos, por lo que ver a la gente riendo en distintos pueblos es lo más maravilloso que me pasó hasta ahora".



No le gusta que lo encasillen pero nos ha afirmado que "es verdad que todos me dicen polifacético pero yo hago cosas que tienen que ver con el verbo, la expresión y la música, todo es lo mismo".



El actor ha puesto en marcha una gira nacional con este espectáculo "inédito y unipersonal" ya que "El hombre nada" combina diferentes facetas de un solo artista: los textos -quizás surgidos a raíz de la publicación de "Indianápolis" -su primera novela-, el humor verbal, potenciado por su experiencia televisiva en los últimos años en Argentina y su ya conocida trayectoria como cantante y compositor.



"El Hombre Nada" es su primer espectáculo. "Es la primera vez que hago monólogos cómicos acompañados con música donde fusiono mis diferentes estilos porque siempre fui músico, he trabajado en radio, televisión, he escrito un libro y ahora esto".



Con su pequeño órgano electrónico, Andy Chango realiza un paseo por un universo de música y palabras destinadas a borrar con una sonrisa todos los males de este mundo. "Es una mezcla de todo porque me escribo yo los textos con mi experiencia literaria y de mis escenarios de rock, por lo que es un nuevo espectáculo pero yo hablo sin parar desde que nací".



Y con tono de humor dice a Efe que "no me cuesta mucho hablar en público y mis amigos dicen que están felices porque ahora hablo arriba del escenario y ya no les doy a ellos tanto la tabarra".



Ha valorado la repercusión de este espectáculo. "En Madrid estamos prorrogando permanentemente y en esta gira, en salas que pensábamos que iba a ser un fracaso absoluto y no se riera nadie estamos disfrutando a tope. Hemos ido a Oviedo, Algeciras (Cádiz), Málaga, Ceuta y ahora Valencia, Zaragoza, Argentina ... está funcionando muy bien porque estamos generando risas".



¿Es complicado ganarse al público?. Así responde: "es fácil siempre que tengas un contenido y algo que transmitir, es decir, necesitas un producto que valga por sí mismo. Yo convierto temas angustiantes en risas".



Preguntado por si añora su Argentina natal nos ha dicho que "estuve dieciséis años en España y yendo muy poco a Buenos Aires, luego estuve cuatro años en Argentina sin venir a España y ahora estoy en un equilibrio porque tengo el cuartel general en España ya que aquí vive mi hija pero allí tengo a mis padres y voy mínimos dos veces al año".



En este sentido, reconoce que el público argentino y español es muy distinto a la hora de valorar su propuesta artística. "Al haber estado en la televisión en Argentina soy muy conocido y nada más que me subo al escenario ya empiezan a reirse mientras que en España tengo que conquistar al público sin nada de por medio, sólo humor y humanismo".



Antes de la despedida, avanza sus nuevos retos: "siempre pienso en grabar un nuevo disco y próximamente publicaré un nuevo libro con ensayos sobre temas generales en clave de humor".



En su primera visita a Ceuta, el polifacético músico y actor ha valorado estar "muy contento ya que es más linda de lo que pensaba, uno se imagina un regimiento militar y alambres de púas pero es lo contrario, es una ciudad preciosa".