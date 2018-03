La actriz estadounidense Amy Poehler debutará como directora en "Wine Country", una comedia para la plataforma digital Netflix en la que también figurará como protagonista y productora.



Netflix detalló hoy que en el reparto de esta película estarán también las actrices Tina Fey, con quien Poehler durante años formó una famosa pareja humorística; Rachel Dratch, Ana Gasteyer, Paula Pell, Maya Rudolph y Emily Spivey.



El argumento de "Wine Country" gira en torno a un grupo de amigas que viaja al condado californiano de Napa, famoso por sus vinos, para celebrar el 50 cumpleaños de una de ellas.



Poehler es una popular humorista en Estados Unidos gracias especialmente a su papel protagonista en "Parks and Recreation", que le dio en 2014 el Globo de Oro a la mejor actriz de una serie de comedia o musical.



Su trayectoria incluye también el longevo programa televisivo de humor "Saturday Night Live" y las películas "Baby Mama" (2008), "Sisters" (2015) y "The House" (2017).



Como realizadora, Poehler ha dejado su firma en varios capítulos de "Parks and Recreation" y "Broad City".