Amazon Prime Video distribuirá éxitos de Hollywood en Latinoamérica

La plataforma de streaming Amazon Prime Video acordó con el líder global de contenido Lionsgate la distribución en su servicio de películas taquilleras de Hollywood como "Extraordinario", "John Wick 2: Un nuevo día para matar", "La cabaña" y "Power Rangers".





Entre otros títulos, también se encontrarán "Jigsaw", la comedia de acción "The Spy Who Dumped Me", protagonizada por Mila Kunis y Kate McKinnon, el thriller noir "A Simple Favor, con a Blake Lively y Anna Kendrick, la aventura de acción "Robin Hood" y el thriller para jóvenes adultos Chaos Walking, protagonizada por Daisy Ridley y Tom Holland.





Jigsaw trailer



Todos los títulos incluidos en el acuerdo estarán disponibles en alta definición, y también pueden ser descargados temporalmente y se pueden disfrutar sin conexión a internet en dispositivos móviles compatibles.





"Amazon se compromete a traer grandes películas a nuestros miembros Prime Video a lo largo de América Latina. Sabemos que nuestros públicos van a amar los nuevos y emocionantes lanzamientos de Lionsgate que se unen exclusivamente a nuestro servicio", Jason Ropell, Vice Presidente, Worldwide Movies, Amazon Prime Video.





"Estamos emocionados de entrar en este acuerdo estratégico con Amazon Prime Video, un servicio líder global de entretenimiento bajo demanda", dijo Peter Iacono, presidente de International Television y Digital Distribution de Lionsgate.