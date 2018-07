Amanda Seyfried retorna en "¡Mamma Mia! Una y otra vez"

En 2008, "¬°Mamma Mia! La pel√≠cula", inspirada en el famoso musical teatral, se convirti√≥ en un √©xito veraniego. Descrita con tino por el guionista brit√°nico Richard Curtis como un filme "del que sales con la sensaci√≥n de haber estado de vacaciones", el p√ļblico se rindi√≥ en masa a la combinaci√≥n formada por las canciones pegadizas de ABBA, la ambientaci√≥n en una isla griega de postal (de clich√©), y un pu√Īado de actores de prestigio como Meryl Streep o Colin Firth solt√°ndose la melena.





El musical recaud√≥ m√°s de 600 millones de euros y volvi√≥ a situar al grupo sueco en las listas de los m√°s vendidos. La secuela parec√≠a asegurada, pero tard√≥ 10 a√Īos en materializarse: "¬°Mamma Mia! Una y otra vez", dirigida por Ol Parker (guionista de El ex√≥tico Hotel Marigold) se estren√≥ con todo el reparto original y un gran debut en la taquilla.





Amanda Seyfried (Allentown, Pensilvania, 1985) entra en la suite del hotel de Londres donde tiene lugar la entrevista con EL PA√ćS con el tel√©fono en la mano; est√° hablando por FaceTime con su hija Nina, de un a√Īo y cuatro meses. La maternidad, asegura, ha cambiado su forma de abordar el personaje de Sophie, que hace una d√©cada fue su primer protagonista. "En la historia han pasado cinco a√Īos, en los que Sophie ha perdido a su madre. Yo no s√© lo que es eso ni quiero saberlo, pero creo que todo lo que he vivido en este tiempo me ha aportado profundidad para interpretarlo". Su nueva condici√≥n tambi√©n ha influido en la forma de relacionarse con el resto del reparto: "He conectado con Meryl y los dem√°s en otro nivel: como compa√Īeros, padres...".





Mamma Mia!2 Aquí vamos otra vez (2018) Primer Tráiler Oficial Subtitulado





"¬°Mamma Mia! Una y otra vez! es a la vez secuela y precuela, pues adem√°s de reanudar la historia original ‚ÄĒen la que una chica a punto de casarse intentaba averiguar qui√©n era su verdadero padre‚ÄĒ, tambi√©n viaja a 1979, al verano en el que Donna (con Lily James como una joven Meryl Streep) conoci√≥ a los tres posibles padres de Sophie y se instal√≥ en la isla ficticia de Kalokairi, de la que la remota isla croata Vis ha servido esta vez de trasunto en pantalla. Seyfried describe el rodaje como "una gran reuni√≥n familiar". "Est√°bamos todos en plan: '¬°Yupiii, hemos vuelto, v√°monos de fiesta...!'. Ninguno lo esper√°bamos".





De entre las nuevas incorporaciones, la que m√°s nerviosismo ha despertado es Cher. Exceptuando Burlesque (2010), la diva llevaba 15 a√Īos sin aparecer en una pel√≠cula. Parker escribi√≥ para ella el papel de Ruby ‚ÄĒuna cantante glamurosa y desapegada que intenta redimirse como abuela‚ÄĒ, decidido a no aceptar un no por respuesta. Conocerla, para Seyfried, ha supuesto constatar que "ni la fama, ni el √©xito ni el dinero ni el paso del tiempo pueden cambiar el esp√≠ritu de una persona". Y apunta: "Ella era lo que nos faltaba en la primera pel√≠cula, y ni siquiera √©ramos conscientes hasta que apareci√≥".





Como en la primera entrega, los temas de ABBA se entretejen con la trama, aunque en esta ocasión la banda sonora también incluye canciones menos conocidas de los suecos como "When I Kissed the Teacher" o "My Love, My Life".





Pese a su clara vocación de feel good movie (películas para entretenerse y sentirse bien), el guion incluía un mensaje de sonoridad y empoderamiento que le resultó muy atractivo a Seyfried, defensora del movimiento #MeToo y muy implicada en el activismo feminista. El escándalo Weinstein se destapó justo en pleno rodaje. "Fue como si una nube gigante se hubiera instalado sobre el plató", recuerda. Lo que está sucediendo en la industria le parece "liberador": "Al menos ahora las mujeres se sienten más seguras a la hora de protegerse contra abusadores y depredadores".

La promoci√≥n de ¬°Mamma Mia! en Londres ha coincidido con la visita de Donald Trump a Reino Unido, y Seyfried y su marido, el tambi√©n actor Thomas Sadoski, no dudaron en sumarse a las marchas de protesta con las que la ciudad recibi√≥ al presidente estadounidense. "Fue incre√≠ble sentir la solidaridad de todos aqu√≠", ‚ÄĒafirma, a√ļn con escalofr√≠os al acordarse‚ÄĒ. "Y un recordatorio de que, aunque estemos sumidos en la mierda, todav√≠a podemos salir de ella. O eso espero".





Utilizando como plataforma su cuenta de Instagram, en la que tiene 2,8 millones de seguidores, y con el objetivo de ayudar a desestigmatizar los trastornos mentales, la actriz ha compartido que padece TOC (trastorno obsesivo-compulsivo), ataques de ansiedad, p√°nico y miedo esc√©nico. Hubo quien le desaconsej√≥ que lo contara, pero nunca se ha arrepentido de rechazar la sugerencia. "Si hubiera sabido todo lo que s√© ahora, me habr√≠a ahorrado 10 a√Īos de estar tensa y asustada. Quiero animar a otros a hablar de ello y a buscar ayuda. Y si eso llega a arruinar mi carrera, entonces es que no estaba destinada a ser actriz".





Seyfried se está construyendo una trayectoria ecléctica donde caben thrillers como Chloe, biopics como Lovelace, superproducciones como Los miserables, comedias gamberras como Ted 2 o series como Big Love o la nueva Twin Peaks. Además, recientemente ha estrenado Anon, una producción original de Netflix.





La llegada de estos nuevos jugadores al tablero le parece "bastante guay", pero a√Īade un dato revelador: "La taquilla todav√≠a es jodidamente importante, sobre todo para los actores. Nuestro valor se basa en cu√°nto dinero recauda tu pel√≠cula en cines, pero no influye cu√°nta gente la ve en Netflix, lo cual es rid√≠culo". Y lo dice con la mirada de desaf√≠o del que est√° dispuesto a presentar batalla.





Fuente: El País