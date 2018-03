Almodóvar: "No me siento ninguneado, lo más importante en seguir trabajando"

El cineasta Pedro Almodovar aseguró hoy que no se siente "ninguneado" en España por no haber recibido más premios y consideró que "lo importante" es que sigue trabajando.



"Creo que la prensa y la gente considera que yo me siento un poco ninguneado por no haber recibido los suficientes premios en España, pero lo cierto es que tengo muchísimos premios y sigo trabajando", dijo el cineasta a Efe.



Almodóvar, que recibirá hoy el premio de honor del Festival Solidario de Cine Español de Cáceres (oeste), dijo que en esa ciudad hoy "desde luego", no se sentía "ninguneado en absoluto", porque le estaban "celebrando muchísimo".



El director pasó parte de su infancia y adolescencia en Cáceres y recordó: "Yo empecé a enamorarme del cine aquí en Cáceres, en el Capitol, el Astoria, y en los cines de verano de Madrigalejo. Mi pasión cinéfila radica en esta tierra"



Almodovar indicó que se encuentra ya inmerso en su próximo proyecto, que comenzará a rodar este verano y se estrenará la próxima primavera y del que no quiso adelantar más detalles.