"Algunos dicen que la música es fácil o imposible"

Canadá, Israel, Noruega, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, España, Francia, Brasil, Uruguay y Chile son solo algunos de los países que han podido apreciar y han visto triunfar sobre el escenario a la gran artista argentina Elena Roger.



Evita, Piaf, Passion, Mina... Che Cosa Sei¡?!? son algunos de los trabajos con los que la artista ha conquistado los mejores escenarios del mundo.

Con un destacado repertorio y abanico de habilidades tanto en la música como en la actuación, Elena Roger, nacida en Buenos Aires, ha llevado el nombre del país a miles de escenarios a lo largo y ancho del mundo.



En su currículum figuran shows junto a Escalandrum, banda liderada por Pipi Piazzolla, nieto de Astor. También en su rol de actriz protagonizó innumerables éxitos de comedia musical y compartió el papel protagónico de Evita junto al cantante puertorriqueño Ricky Martin.



Sin dudas que el currículum de Elena Roger cuenta con obras, espectáculos y momentos de una artista de nivel internacional y que ha conquistado el público de lugares al menos extraños para artistas argentinos como Oslo (Noruega) o ciudades de Israel y Canadá.



Ahora, la gran Elena Roger estará en Mendoza el próximo miércoles cuando se presente con Escalandrum en la Fiesta de la Cosecha que se llevará a cabo, desde las 20, en los viñedos del Aeropuerto, en Las Heras.



Con gran amabilidad y simpatía, Elena Roger atendió a Escenario desde su casa en Buenos Aires y contó cómo está viviendo este momento.



–¿Hace cuánto están trabajando juntos?

–Hace bastante, estamos más o menos desde el 2014, cuando surgió la posibilidad de hacer un concierto para la apertura del Museo del Mar en Mar del Plata.



–¿Cómo se conocieron?

–Nos conocíamos pero recién en el 2012 ellos fueron a hacer un show a Estados Unidos y yo estaba haciendo Evita en Broadway. Ahí conocí a Pipi (Piazzolla) y nos llevamos bien con la banda. Cuando los escuché cantar e interpretar Piazzolla me encantó y me dieron ganas de hacerlo.



–Hubo química...

–Sí. A ellos los conocía de antes, me acuerdo de Piazzolla por Piazzolla, que los escuché y realmente me fascinó cómo tocaron el repertorio. Ahí me dieron ganas de hacerlo pero no me sonaba poder realizarlo con una formación de tango entonces quedó en la nada. Después pasó un año y medio, en el verano de 2014, me invitaron a la inauguración del museo y no tenía banda porque estaban en la obra Priscila y al productor se le ocurrió Escalandrum.



–Y ahí comenzaron a ensayar juntos...

–En realidad no, porque yo ensayé en mi casa de Ushuaia y ellos en Buenos Aires. Nos juntamos el día antes en la prueba de sonido con lo estudiado y fue algo mágico, simple y fluido. Algunos dicen que la música es fácil o imposible pero para nosotros fue muy simple y quedó esa conexión. Después tocamos en algunas giras hasta que decidimos grabar el disco que salió en dos días y con mucha perfección.



–Encima lograron la nominación a los Gardel...

–Sí, fue algo muy maravilloso. Tuvimos esta gran noticia de ser nominados como mejor disco del año. Y después vinieron hermosas giras por Europa, Israel, Canadá, Brasil, Uruguay, Chile y esperamos que esto siga. Yo siento que tiene una larga vida porque el repertorio es maravilloso.



–¿Cómo fue ese paso de Argentina al mundo para hacer Evita?

–Cuando me tocó hacer Evita en Inglaterra fue la primera vez que salí a hacer algo artístico. Acá venía haciendo una carrera que progresaba al ritmo que tiene la comedia musical en este país que es muy distinto a la industria que hay en Estados Unidos o Inglaterra. Imagínate que lograr que te den un rol protagónico no siempre es posible.



–Y vos lo lograste...

–Sí, había hecho protagónicos en Los Miserables y un lindo papel en Fiebre de sábado por la noche. También había sido seleccionada para el papel principal en Cabaret pero al final no se hizo porque estábamos en plena crisis del 2001. Cuando hice Mina...Che Cosa Sei¡?!? creo que fue lo más popular que hice antes de Evita e incluso recibí algunos premios.



–Todos estos trabajos fueron los que te permitieron llegar al exterior...

–Fui progresando acá y por eso logré viajar al exterior. Lo más popular fue en el exterior cuando hice Evita en Londres y quizás con Piaf también. Son obras muy importantes para mi carrera.



–¿Cómo fue actuar junto a Ricky Martin?

–Muy bien, cuando me dijeron que iba a actuar con él fue raro. Yo no era fanática de él, sabía que era un pop star y me daba miedo pensar cómo iba a ser convivir un año con él. Me llevé una hermosa sorpresa, el pibe es genial, divino, muy laburador. Es un profesional, quiere siempre estar haciendo las cosas como corresponde. Tiene mucha pasión por lo que hace y tiene el ego donde lo tiene que tener. No hizo ningún problema de estrellato.



–¿Él era el líder de la compañía como lo fuiste vos en Londres?

–Claro, yo era Evita en Londres y había tenido la posibilidad de ser la líder de la compañía y en Broadway él hacia un rol protagónico tanto como yo pero él era el peso de la compañía, el líder. Ser líder en una compañía no es cualquier cosa, si vos haces lío todo va a ser lío. Él fue un gran líder, no generó ni un conflicto y eso es súper importante. Fue hermoso trabajar con el todo el año.



–¿Fue complicada hacer personajes tan importantes?

–En ese momento estaba muy abocada a la carrera y era lo único que hacia. Ahora que soy madre es distinto porque las tareas se dividen. Con Piaf yo estudiaba, iba a París, estudiaba francés, me leí todas las biografías y fue muy intenso todo lo que hice pero a la vez muy gratificante y hermoso. Todo el sacrificio fue con gusto porque era algo que me encantaba. Todo eso dio sus frutos y logramos un producto muy bueno.



–¿Hay algún personaje que te gustaría hacer?

–Yo soy actriz y cantante, tengo muchas ansias de hacer muchas cosas. Es imposible enumerarlas o decir nombres porque no digo mis sueños, son míos. Es que también me pasa que a veces los cambio y modifico. Yo confío que sucederá lo que tenga que suceder y hay que ir viviendo el día a día. En general los personajes me han venido sin que yo los busque. Por ejemplo Mina... me llegó de repente al igual que Piaf o Evita. Yo dejo que fluya porque el universo trae cosas. Lo cierto es que tengo muchas ganas de seguir actuando.



–Un 2018 muy especial... ¿Cómo te preparás?

–Voy a tener un hijo en abril, estoy muy embarazada. Eso me va a llevar a tener unos meses de maternidad y un acomodamiento de la familia. Después seguir de gira con Escalandrum y hay muchos proyectos que los estoy evaluando porque quiero ver cómo será la vida con un bebé más.