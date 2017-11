Alec Baldwin: "He sido muy sexista con las mujeres"

Hollywood vive en permanente shock por las acusaciones de abusos sexuales dirigidas hacia el productor Harvey Weinstein, los actores Kevin Spacey y Dustin Hoffman y los directores James Toback y Brett Ratner. Así que son muchos los actores y actrices que son preguntados al respecto en alfombras rojas y entrevistas. Uno de los que mayor autocrítica ha hecho a raíz de los últimos escándalos en la industria ha sido Alec Baldwin. "Ciertamente, he tratado a las mujeres de una manera muy sexista", ha afirmado el actor ganador de un Emmy.





"He intimidado a las mujeres. Las he pasado por alto. Las ha subestimado. No como una norma, pero de vez en cuando he hecho lo que muchos hombres hacen, que es... cuando no tratas a las mujeres de la misma forma en la que tratas a los hombres. Soy de una generación que realmente no lo hacemos, y me gustaría cambiar eso", dijo el intérprete de 59 años tras recoger el jueves por la noche un galardón por toda su carrera otorgado por el Paley Center for Media. Un discurso que Baldwin aprovechó para pedir un cambio de actitud en todas las industrias. "Creo que es importante para nosotros tratar de hacer el ambiente de trabajo y más allá no solo cómodo, correcto, justo y apropiado, también productivo". Y añadió: "Creo que mucho de lo que tiene que ver con este tema [los abusos de poder y sexuales y cómo tratar con igualdad a las mujeres] está dañando nuestro negocio. Lo está haciendo menos productivo".





Sobre las acusaciones de abuso sexual que han vertido decenas de mujeres contra Harvey Weinstein o James Toback, el actor dijo: "Sé de ciertas cosas que fueron rumores de cosas que le pasaron a gente, pero no necesariamente sabía del alcance de ello cuando centenares y centenares de mujeres se están quejando sobre esto". "Personalmente, ha sido una experiencia que me ha abierto los ojos. Tenemos que ser vigilantes para asegurarnos que todo el mundo se siente cómodo y que hacemos el trabajo que estábamos allí para hacer", añadió en el acto celebrado en Nueva York.





No es la primera vez que habla sobre los casos de abusos sexuales destapados ahora en la industria, pues recientemente ya se dirigió a las más de 300 denuncias públicas que afectan al director James Toback, con quien trabajó en el documental Seducidos y abandonados (2013) y The Private Life of a Modern Woman, estrenada el mes pasado en el festival de Venecia. "En todo el tiempo que he conocido a Jimmy, nunca he mantenido una conversación con él sobre su vida sexual, lo que es normal en mí porque no hago eso con los hombres", dijo a Los Angeles Times a finales de octubre. "Siempre escuché que Jimmy era particular (...) Recuerdo hace unos años, con la película El cazachicas [estrenada en 1987], que Jimmy tenía la reputación de decir cosas lascivas y provocativas a las mujeres. Nunca supe ningún detalle de que lo que hizo fue asaltar o violar o acciones criminales. Escuché eso. Pero mi tiempo con él, fue empresarialmente absolutamente positivo". Y aseguraba a la publicación que ha hablado por teléfono un par de veces con el realizador desde que estallara todo. "Obviamente está destrozado. No hay mucho que nadie pueda hacer por él ahora mismo". Una entrevista que también aprovechó para calificar a Trump, de quien hace una laureada imitación en Saturday Night Live, de "depredador sexual".





A Alec Baldwin siempre le ha acompañado la fama de tener un carácter explosivo y mal humor. A lo que tampoco ayudó la dura batalla que protagonizó con Kim Basinger durante su divorcio, ni que se filtrara una conversación telefónica en la que llamaba a Ireland, la hija de la pareja que por entonces tenía 11 años, "pequeña cerda odiosa y descerebrada". Un comportamiento que el actor parece haber dejado atrás desde que inició su relación con la instructora española de yoga Hilaria Baldwin en 2011, con quien tiene tres hijos. Aunque ha seguido protagonizando titulares por algunos altercados por paparazis.