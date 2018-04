"Aladdin": Will Smith hará una versión muy personal del genio

La remake de acción real de Aladdin se estrenará el 24 de mayo de 2019 en EE.UU. y sus protagonistas Mena Massoud y Naomi Scott ya anunciaron en su cuenta de Twitter que el rodaje del filme finalizó.





Recientemente, y gracias al "detrás de las cámaras" que se mostró en la CinemaCon, se supo que Will Smith dejará su sello propio interpretando al Genio, evitando así repetir el papel que hizo el mítico Robin Williams.





Según informó Variety, en lugar de imitar al Genio de la versión animada, el actor inyectará toques de otros personajes ya interpretados por él mismo como Will de El Príncipe de Bel-Air y Alex de Hitch.





Sin embargo, este cambio en uno de los personajes más icónicos de Disney no es el único. Guy Ritchie, el director del filme conocido por Sherlock Holmes o Snatch: Cerdos y diamantes, dará bastante importancia a las escenas de acción, además de aportar más feminismo al personaje de Jasmine, interpretado por Naomi Scott, del que la actriz ha dicho que se trata de una mujer fuerte y que dice lo que piensa.





En la cinta, no sólo se podrán encontrar estos cambios, la banda sonora también contará con canciones diferentes compuestas por Benj Pasek y Justin Paul, ganadores del Oscar a Mejor Canción Original por "City of Stars" (La ciudad de las estrellas. La La Land), aunque mantendrá canciones del clásico como "No hay un genio tan genial" o 2Un mundo ideal".