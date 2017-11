Adiós a Freddy Krueger

En el año 2003, llegó a los cines 'Freddy contra Jason', una película de terror dirigida por Ronny Yu que consiguió enfrentar a dos de los psicópatas del cine de terror más sonados de todos los tiempos, Freddy Krueger (Robert Englund) y Jason Voorhess (Ken Kirzinger), consiguiendo que ningún habitante de Elm Street estuviese a salvo ni dormido ni despierto.

La película comienza cuando Krueger se ve obligado a resucitar a Jason para atemorizar nuevamente a los vecinos del lugar, finalmente, ambos asesinos no consiguen llegar a un "entendimiento" entre ellos mismos y acaban enfrentándose en el famosísimo Campamento Crystal Lake, en donde Jason termina cortándole la cabeza al señor de las pesadillas. Sin embargo, la escena final del filme muestra como la cabeza de Krueger guiña el ojo a los espectadores antes de que salgan los créditos. Este final dio mucho que pensar y, durante mucho tiempo, se estuvo esperando una segunda parte que explicase este final, pero esta secuela todavía no ha llegado.

Gracias a una entrevista que tiene el medio Entertainment Weekly con el director y los dos actores principales de la película, no hemos descubierto si habrá o no segunda parte pero si sabemos que, casi seguro que si la hay, Robert Englund no participará en ésta, dejando su gran papel en el cine de terror en manos de otra persona.

El actor de 70 años de edad comentó, orgulloso, estar contento con la carrera que había hecho con Freddy Krueger, (recordemos que él ha interpretado a este personaje desde su estreno en 1984). "Soy demasiado mayor para hacer otra vez de Freddy ahora [...] Si tuviese que hacer una escena de lucha ahora tendría que ser mínima porque no puedo tener la cabeza en ocho lugares y en diferentes ángulos. Mi columna está dañada. No puedo seguir siendo malo y dar miedo, pero ahora estoy, sobre todo, relegado a algo así como a los papeles de Van Helsing, viejos doctores".



Fuente: ECartelera