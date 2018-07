A pesar de la polémica, Roseanne Barr tiene varios proyectos

La actriz Roseanne Barr no para de dar titulares a cualquier sitio al que va. En esta ocasión, acudió a un programa de radio en el que habló sobre su futuro más inminente después de generar una gran polémica el pasado mes de mayo.





La publicación de un tuit racista por parte de la actriz llevó a la cancelación inminente de "Roseanne", la mítica sitcom que ella misma protagonizaba. En él, hacía un comentario desagradable sobre Valerie Jarrett, antigua consejera del expresidente Barack Obama, para posteriormente eliminarlo y pedir disculpas.





No obstante, y aunque la comedia se haya mantenido de alguna forma con vida mediante "The Conners", el futuro spin-off de "Roseanne" -en el que no participará la actriz-, Barr ha asegurado que hay posibilidades de un próximo regreso a la pequeña pantalla.





"Dentro de todo lo malo es algo bueno que está por suceder, y me siento muy emocionada porque ya me han ofrecido muchas cosas. Ya casi acepté una buena oferta para volver a la televisión y podría hacerlo. Pero ya veremos", dijo.





El presentador Schmuley Boteach abordó, además, el controvertido tema, y en este momento, la actriz se echó a llorar pidiendo disculpas de nuevo.





"No quise decir lo que ellos piensan que quise decir, y eso es lo que es tan doloroso. Cuando lastimas a la gente, incluso sin quererlo, no hay excusa. Pido disculpas a todos los que se sintieron ofendidos y que pensaron que quería decir algo que, de hecho, no significaba, para mi propia ignorancia", señaló.





A pesar de pedir perdón públicamente, Barr también reconoció que aún hay una conversación pendiente con la principal afectada, aunque todavía está en busca de las palabras correctas antes de dar el paso.