A los 83, Brigitte Bardot publicará su "testamento animal"

La ex actriz francesa Brigitte Bardot, que milita desde hace 40 años por la causa animal, publicará el 25 de enero un "libro testamento" que presenta como "el balance de su existencia, su combate a favor de los animales y la confesión profunda de (su) asco", anunció ayer a la prensa.



"Será el balance de mi existencia. Se titulará Lágrimas de combate. Nunca escribiré más libros. Será el balance total de mi visión de las cosas, de la sociedad, de la forma en que fuimos gobernados, de la manera cómo se trata a los animales en mi país", declaró.



El editor Plon presenta la obra como "un testamento animal", "una reflexión inédita, serena y rebelde a la vez, sobre su existencia y el sentido de su combate".



Su último libro publicado en 2003, Un grito en el silencio (ediciones Rocher), causó polémica con sus radicales tomas de posición.



La estrella de Y Dios creó a la mujer, filme de Roger Vadim, de 1956, en la actualidad de 83 años, vive recluida en su casa de Saint-Tropez, desde donde esta ardiente militante de los derechos animales publica comunicados contra cazadores, zoológicos, mataderos o circos, y criticó inclusive al papa Francisco en setiembre por su falta de "misericordia" con los animales.



Críticas

Bardot publica hoy en el diario Le Parisien una carta abierta al gobierno francés, con motivo del lanzamiento de una campaña contra los artículos de piel promocionada por la fundación que lleva su nombre.



Bardot cita a los países europeos que prohibieron la caza de montería, la eliminación de animales sin que sean antes aturdidos, la forma de cebar a gansos y patos, la explotación de los animales en los circos y la crianza para producir cuero, y luego se interroga: "¿Y Francia?".



"¡La causa animal es la quinta rueda de la carroza presidencial!", declaró ayer.



"Vamos mal con este gobierno. (El presidente Emmanuel) Macron no tiene la más mínima compasión por los animales y la naturaleza: ¡en Chambord (oeste) acaba de felicitar a cazadores ante sus presas abatidas aún calientes! ¡Es escandaloso!", criticó Bardot por teléfono.



Su fundación lanzó ayer una nueva campaña de mil afiches contra los artículos fabricados con piel de animales.



En los afiches figura un hombre que luce una chaqueta de cuero y la sangre se vierte de su cuello de piel animal. "Me gustan los animales... ¡Pero muertos!", dice.



En el afiche figura también una dirección de internet que dice en francés "No uso cuero": www.jeneportepasdefourrure.com



Duro reclamo al Pontífice

"Ni una sola vez ha mostrado la misericordia que esperábamos de usted hacia los animales". La actriz francesa Brigitte Bardot se mostró así de contundente en setiembre último con el papa Francisco a través de una carta que se convirtió en noticia mundial.



"Usted aborda la miseria humana favoreciendo extrañamente la migración musulmana en detrimento de los cristianos de Oriente Medio, pero más miserable que la suerte de estos seres humanos es la de los animales que no se benefician de ningún apoyo y son un mundo infinito de dolores sin voz", dijo Bardot en la misiva.



Sin embargo en su encíclica "Laudato si", publicada en 2015, el papa celebra la dignidad de las especies y llama a "rechazar toda dominación despótica e irresponsable del ser humano sobre las otras criaturas".



Pendientes

Bardot, que subraya que sus dos anteriores cartas quedaron "sin respuesta", confía en que esta tercera "llegue al corazón" de quien lleva el nombre del santo de los animales.



La actriz reactivó el reclamo contra Francisco a poco de cumplir 83 años, 40 de los cuales dedicó incansablemente a la causa animal.



Versus la política

En las elecciones francesas, Bardot había llamado "a los franceses que aman a los animales" a votar por la candidata ultraderechista Marine Le Pen, por su programa de gobierno sobre el bienestar animal.



"El proyecto del señor Macron para los animales es mortífero, escandaloso, desesperante", manifestó en mayo sobre el contendiente (y posterior vencedor) de Le Pen.