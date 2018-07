A los 68 años cumplió el sueño de trabajar en "Walking Dead"

Cuando no está pasando tiempo con sus nietos, Terrie Hamrick está posiblemente vestida de zombie.





Hamrick cumplió su sueño de convertirse en zombie "caminante" de " The Walking Dead " hace dos temporadas cuando fue elegida como extra por AMC, la empresa que produce esta aclamada serie de televisión. El programa, basado en novelas gráficas, presenta a un grupo de humanos luchando por sobrevivir al apocalipsis zombie.





"Desde que comenzó la serie le dije a mis hijos 'quiero ser una caminante'", dijo Hamrick, de 68 años, quien agregó que nunca creyó que se hiciera realidad el sueño que tenía desde 2012.





Es una de las 15 caminadoras regulares en el programa e incluso tiene su propio vestuario en el set etiquetado con su nombre, el cual usa mientras está filmando, dijo. Las jornadas de trabajo son extenuantes, de 14 horas o más, bajo el calor de Georgia.





El programa ha filmado en Senoia, a unos 55 kilómetros (35 millas) al sur de Atlanta, y cerca de Haralson desde 2012.





Hamrick reconoce con orgullo que era una de las "walker stalkers" ("caminadoras acosadoras") originales, un grupo de fans extremos que visitaban el set del programa. Se hizo tan famosa entre el equipo de producción que Michael Rooker, quien interpreta a Merle Dixon, la llamaba su "pequeña walker stalker", y Andrew Lincoln, quien interpreta a Sheriff Rick Grimes, la señalaba cada vez que la veía de lejos, dijo Hamrick.





A pesar de su nueva fama, Hamrick no ha renunciado a su otro empleo como guía en una empresa de turismo en Haralson que ofrece una experiencia estilo "Walking Dead" para los fans. El propietario de The Walking Dead Haralson Tours and Events, Jamie Thompson, trabaja buscando locaciones en Senoia y Haralson para el programa.





Mientras que en Senoia el programa se graba en platós en Haralson, filman en lotes, dijo Thompson. En el tour los fans son guiados por un hombre que interpreta a Daryl Dixon, uno de los personajes más populares, y pueden revivir algunas escenas de la serie.





Ahí es donde Hamrick entra en acción. Llega con su vestuario sangriento de zombie para aterrorizar y encantar a aquellos que están haciendo el tour. En un momento está arrastrándose lista para devorarlos y al siguiente se transforma en una abuela que ríe y se toma fotos con los fans.





Con menos de metro y medio de estatura (5 pies), 1,47 metros para ser exactos, no parece para nada amenazante. La artista Michelle Molanari la transforma en un monstruo sangriento, mientras que los fans se aproximan a ella con cuidado diciendo que "se ve tan real".





"La señora Terrie es una pequeña y gentil abuela de hablar dulce que siempre tiene palabras amables para los demás", dijo Molanari.





La serie y los tours diarios en Haralson la mantienen muy ocupada.





"Me emociona verme ahí", dijo Hamrick. "El programa es genial, los actores son geniales y el lugar es genial".





Ahora tiene sus propios admiradores. Recientemente creó una página de fans en Facebook donde publica fotos del elenco e imágenes detrás de cámaras de los tours. En una semana tenía cerca de 1.000 me gusta.





"La gente te pide fotos", dijo. "Es tan emocionante".