A La Renga le queda una semana para saber si podrá tocar en Mar del Plata

El titular de NA Producciones, Pablo Baldini, manifestó hoy que aguarda una respuesta oficial por parte del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que garantice la presencia de 300 efectivos policiales para saber si se puede realizar el recital de La Renga, el 7 próximo de abril, en el estadio Jose Maria Minella de Mar del Plata



"Hasta el 28 de este mes, hay tiempo, para presentar todos los requisitos que nos pide el municipio local para que nos autoricen la realización del show de La Renga. Lo que nos estaría faltando es el personal policial que la provincia nos tiene que brindar", informó el productor.



Al mismo tiempo, aclaró "las horas de trabajo de cada uno de los policías, como ocurre en este tipo de eventos, corre por cuenta nuestra, de la producción".



"Serían más de 600.000 pesos los que están acordados abonarle a la policía bonaerense en concepto del operativo, pero hasta el momento, la provincia no quiere que los contratemos para brindar la seguridad", añadió.



Baldini agradeció una vez más el apoyo que recibió del Concejo Deliberante de Mar del Plata y de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET), cuyo presidente Sebastian Blutrach, días atrás le pidió a la gobernadora Maria Eugenia Vidal, que interceda para que se lleve a cabo un recital de esta magnitud.



En este sentido, el productor destacó la importancia de este y otros shows de las mismas características, que generan una gran afluencia de gente a la ciudad, aportando un valor turístico, económico y cultural para Mar del Plata fuera de la temporada.



"Hay unas 36.000 personas que ya adquirieron la entrada y muchas de ellas ya contrataron servicios de combi para viajar o paquetes que incluyen el viaje y la entrada o un día para descansar en la ciudad. Consideramos que es un aporte para la ciudad, tanto cultural, como económico", añadió.



"Pero los 300 efectivos policiales que demanda el espectáculo, hasta ahora, no son aportados por la provincia, lo que genera que el intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, en su justa respuesta y responsabilidad, no nos apruebe la realización del evento", indicó.



"Si bien hace un mes atrás la Municipalidad nos entregó la prefactibilidad del show, al no estar zanjado el tema de la policía no se puede dar por seguro", informó el productor.



"Hace tres años realizamos con la misma banda, en el mismo lugar y en iguales condiciones, un show que no solo no tuvo complicaciones sino que resultó sin incidentes y con un positivo balance de todos los sectores que intervinieron para que se realizara. Hoy, a 18 días de un nuevo recital de La Renga en Mar del Plata vemos pasar los días sin que se resuelva la situación", explicó Baldini.



Seguidamente, agregó: "nos llama muchísimo la atención la situación pero seguimos esperando una respuesta favorable tanto de la gobernadora Maria Eugenia Vidal como de su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, entendiendo que es necesaria la intervención de las fuerzas policiales para un evento de estas características, mucho más luego de haber pasado una gran temporada en la que se marcó una suba de espectadores y augurando una Mar del Plata activa turística y culturalmente durante los 12 meses del año".