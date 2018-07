6 Underground tiene casi completo su elenco

El director Michael Bay, todo un especialista del cine de acción, ha fichado a los actores latinos Manuel García-Rulfo y Adria Arjona para que se incorporen al reparto de "6 Underground", una cinta que protagonizará Ryan Reynolds





El medio especializado Variety aseguró que Dave Franco y Corey Hawkins también participarán en esta película, que será distribuida en 2019 a través de la plataforma digital Netflix





"6 Underground" contará con un guion firmado por Paul Wernick y Rhett Reese, que triunfaron con las dos películas sobre el superhéroe Deadpool.





La filmografía de Michael Bay como director sobresale por su éxito en películas de acción y ciencia-ficción, como "The Rock" (1996), "Armageddon" (1998) o las cintas de la saga "Transformers".





El actor mexicano Manuel Garcia-Rulfo se ha hecho un hueco en Hollywood en los últimos años gracias a películas como "The Magnificent Seven" (2016), "Murder on the Orient Express" (2017) o "Sicario: Day of the Soldado" (2018), que se estrenó a finales de junio.





Garcia-Rulfo también se dejará ver en noviembre en el thriller "Widows", del realizador Steve McQueen ("12 Years a Slave", 2013) y en cuyo estelar reparto figuran Viola Davis, Robert Duvall, Colin Farrell, Liam Neeson y Michelle Rodríguez.





Por su parte, la puertorriqueña Adria Arjona, que es hija del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, ha destacado este año en "Pacific Rim: Uprising" (2018), y, en el futuro, estrenará en Netflix "Triple Frontier", un thriller protagonizado por Ben Affleck , el guatemalteco Óscar Isaac y el chileno Pedro Pascal.





Fuente: EFE