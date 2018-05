Las celebraciones por el 50 aniversario de "2001: odisea en el espacio", de Stanley Kubrick, no finalizan con la presentación de la restauración de Christopher Nolan en el pasado Festival de Cannes, sino que se alargan y llegarán a las salas de cine, porque Warner Bros ha anunciado que el clásico de ciencia-ficción se reestrenará en su versión 4K el próximo 31 de mayo.





El trabajo de Nolan sobre el filme de Kubrick ha provocado mucha expectación, dada la singular propuesta de restauracion que ha llevado a cabo el director de Memento. En el siguiente vídeo se pueden observar las diferencias cromáticas y de textura entre la restauración digital del BluRay actual y las realizadas por Nolan, según un trabajo de un fan del filme de Kubrick, que ha subido el supercut a la red YouTube.





Comparación 2001 Odisea en el espacio original y Blue Ray



Para Nolan, "2001: odisea en el espacio" es una película clave en su cinefilia: "Tuve una experiencia extraordinaria", dijo el cineasta en rueda de prensa en el marco de la presentación del filme restaurado en Cannes y sobre la primera vez que vio la cinta de Kubick. "Me sentí transportado de una manera que no creía posible. La pantalla me envolvió y emprendí un viaje increíble".