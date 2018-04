Zumba en la piel

Sin dudas que una de las disciplinas del momento y la que más adeptos suma día a día es la zumba. Este ejercicio lo creó formalmente el colombiano Alberto Beto Pérez en 1990. La palabra zumbar es un sinónimo de vibrar y deriva de ahí, por las vibraciones que muestra el cuerpo al realizar dicho ejercicio.





Esta disciplina representa una actividad aeróbica en la que se utilizan pasos, estilos y música similares a los ritmos latinoamericanos. Generalmente las clases de zumba duran entre los 45 y los 90 minutos porque es el tiempo apropiado para exigir el cuerpo a través de canciones y estos ejercicios relacionados. Para desarrollar la actividad se pueden utilizar las distintas estructuras de una canción, desde los versos, el estribillo o la parte instrumental de las mismas.





Las coreografías que se pueden dar en este movimiento es lo que genera que sea divertida la forma de ejercitarse. Una de las personas que realizan esta actividad, famosa no solo por su profesión sino también por la tonificación de su cuerpo, es la modelo Jésica Cirio.





La rubia realiza zumba hace más de tres años y ahora vendrá a Mendoza a realizar una master class que durará 90 minutos y en donde recorrerá distintos estilos al compas de la música.





Los comienzos de Cirio se remontan al año 2001, cuando, con 16 años, se postulaba en el certamen de Pasión tropical. Luego, poco a poco, fue ganando minutos en la televisión y adquiriendo fama hasta que comenzó con la conducción de Kubik, por el canal América.





Luego pasó por distintos programas y subió a cientos de pasarelas; y así fue forjando un nombre que hoy la encuentra siendo una de las caras más conocidas en lo relacionado a la zumba.





Cirio además se desempeñó en cuatro oportunidad en ShowMatch, el programa conducido por Marcelo Tinelli. En su primera participación, en el 2006, llegó a la semifinal del " Bailando por un sueño " y luego tuvo dos participaciones más, en el 2008 y en el 2010. También pisó la pista del programa líder que se emitió por El Siete, pero en su versión "Patinando por un sueño". En esa ocasión no tuvo una buena performance y quedó eliminada en la tercera gala.





La modelo también ha sido noticia porque el año pasado, en noviembre, fue madre de Chloe junto a su marido, el político Martín Insaurralde.





Recién aterrizada en Mendoza, la modelo habló con Escenario y se mostró muy feliz de estar en la provincia. "He venido muchas veces y siempre es un placer. Ahora vine con Martín, Chloe y unos amigos así que estaremos aquí hasta el sábado", comenzó diciendo la modelo.





Sobre la clase adelantó que "será una hora y media en donde daré una clase supercompleta. Esto es lo bueno de la zumba, que mezcla el baile con la diversión y el ejercicio", continuó Cirio.





La rubia también lanzó, hace más de un año, una app para que las personas puedan realizar zumba como también ver distintas formas de alimentarse.





La misma se puede encontrar en www.strongbyzumba.com





"Me propusieron lanzar esta app por la cantidad de mensajes que recibo de las mujeres que quieren saber qué hago y cómo me alimento. Me gusta que la gente se preocupe por eso porque quiere decir que se quieren cuidar. Es lindo ser un ejemplo de cómo vivo mi vida desde un lugar sano", dijo a Escenario la modelo de 33 años.





Según comentó, toda su vida fue de las denominadas chica fitness. "Siempre me gustó y siempre realicé mucha actividad física. Ahora tengo la posibilidad de estar acá en Mendoza para transmitir mi energía y disfrutar de esta provincia que me encanta", finalizó Jésica Cirio.





Para participar en la clase de Jésica Cirio que se desarrollará en el Stadium Arena Maipú (Lateral Sur Emilio Civit 791, Maipú) se pueden adquirir los tickets a $300 en tuentrada.com. Además se brindará un curso para convertirse en instructor de zumba, desde las 8.30, y ahí se pueden inscribir en zumba.com.