Embajadora de Mendoza

Flor de la V es uno de los rostros de la Vendimia para Todxs (VPT) y una activista de las causas que promueven el respeto por la diversidad.





En esta nueva edición de la fiesta estará a cargo de la conducción junto al productor Gabriel Canci, Mariano Caprarola y Ana Laura Nicoletti –la Turca Glamour–. Los Totora serán los encargados de traer la alegría de su música.





La actriz y conductora, que acaba de terminar una exitosa temporada en Carlos Paz con la obra Explosivos, hace poco se sumó como panelista de Los Ángeles de la Mañana y está lista para enfrentar el desafío de un nuevo programa propio.





En una charla con Escenario, Flor de la V refiere su felicidad por volver a Mendoza y repasa su vida, que a pesar de muchos sinsabores, nunca le restó optimismo.





–¿Qué te viene a la mente cuando escuchás hablar de Mendoza?

–Es una ciudad que adoro, cada vez está más linda. Los viñedos, los amigos, el clima maravilloso. Cada vez que hablo con alguien y me dice que no conoce Mendoza lo mando a que vaya. Es un lugar fantástico, podes ir en familia, en pareja, solo, con amigos y amigas. Es un lugar que tiene mucho para dar y ofrecer.





–¿Qué es lo que te gusta tanto de nuestra provincia?

–Es que soy fan de los viñedos. Me encanta la ceremonia del vino, porque lo que fomenta es el compartir, la amistad. Además la época de la Vendimia, de la cosecha, la alegría del trabajo realizado, me provoca tanta alegría. Encontrarme con los aromas y las vistas es algo que te llena el alma. Cuando entro y veo la Cordillera, me siento millonaria por poder tener estos amigos y vivir este momento tan increíble. Ahora voy con toda la familia, con mis hijo y uno de los destinos es el Valle de Uco, porque es algo mágico.





–¿Cómo es venir a participar en la Vendimia para Todxs?

–Yo estuve en la primera, que se hizo hace como 20 años. Valoro lo que significa y lo que genera en esta época de tantos movimientos de igualdad. Ahora tenemos muchas cosas para celebrar. Imaginate que antes era la Vendimia gay, es tremendo lo atrasados que estábamos y ahora es para todos, porque es muy amplio lo que genera. Tiene un clima maravilloso y es una fiesta única.





–¿Qué cambió en estos 20 años?

–Cambió todo, hasta las leyes que nos representan. En ese momento la fiesta era algo hecho desde la rebeldía, de decir 'acá estamos' y querer generar un espectáculo de diversidad e inclusión. Me parece muy loco haber sido parte de un movimiento tan fuerte que representaba los derechos de la igualdad y que ahora está en la agenda nacional de festejos y que venga gente de todo el mundo a participar. No pensé vivir para ver el carro de la VPT en la Vía Blanca y en el Carrusel. Somos pioneros de la diversidad en este país.





–¿La sociedad avanzó a la par?

–Siento que hay muchos cambios. La gente siempre fue muy prejuiciosa, pero de a poco la sociedad ha ido avanzando. Hay muchos pasos pequeños como cuando abrió La Reserva. Fueron sucediendo cosas que acompañaron el crecimiento que vemos ahora.





–¿Duele que sigan sucediendo casos de discriminación?

–Duele, pero son cosas que pasan. Inicié la campaña con el #OrgullosamenteTrans porque lo importante siempre es lo que uno siente y cree. Cada uno tiene derecho a amar y a ser amado. Hay que comprender y empezar a quererse como somos. Cuando uno tiene verdadera noción y con ciencia de lo que es, tiene la libertad de ser lo que quiera, porque no hay nada malo en elegir algo diferente. La elección sexual no determina si sos buena o mala persona. Cuando se está orgulloso no importa el género. No lo hago por mí, sino por las generaciones que vienen, que están en proceso de cambios. Ellos se tienen que sentir hermosos de ser seres humanos que quieren vivir como quieren.





–¿Cómo ha sido poder formar tu familia?

–Soy el sueño que tienen muchas mujeres de poder lograr una familia. La felicidad de estar hace 20 años casada y ahora tener dos hijos. Es una muestra que sí, se puede, hay que tener esperanzas y trabajar y luchar por los sueños. Mucho tiempo la he pasado mal, muy mal, pero siempre tuve optimismo.





–Siempre te mostrás optimista...

–Mis hijos van cosechando nuevos amigos y siempre la gente que me conoce me dice que soy muy optimista. Todos tenemos problemas, me han pasado cosas feas, pero la vida es más linda cuando la encarás de otra manera, de una forma positiva. Estoy acostumbrada a ser así, la gente se sorprende, pero hay que ver la vida bien. Para quejarnos tenemos de sobra.





–Los pequeños detalles son los que valorás...

–En el teatro le decía a la gente que uno tiene la vara tan alta en cuanto a la felicidad...El pensar en la casa más grande o el auto más grande y quizás la felicidad está frente a tus ojos y no la podés ver. El hecho de tomar un vino acompañado. Esas pequeñas cosas son parte de la vida y hay que aprender a vivirlas y disfrutarlas





–El jueves fue el Día de la Mujer... ¿Qué mujeres celebras en tu vida?

–Primero a mi mamá que no la tuve, ella falleció cuando yo tenía dos años, pero siempre estuvo cerca. He celebrado a todas las mujeres. Verónica Castro, Andrea del Boca, China Zorrilla, Rafaela Carrá, Norma Aleandro, Susana Giménez. Mujeres que admiraba y después pude conocer, celebro por ellas. Son todas heroínas y de todas aprendí algo. De todas rescaté el ser mujer, es lo más lindo que te puede pasar en la vida. Cuando me di cuenta que tengo hijos, entendí que una mujer puede hacer lo que quiera. Una mujer saca fuerzas de donde no tiene y es pura pasión y energía.





–¿Qué creés que diría tu mamá viéndote a vos como madre?

–(Se emociona) Siempre me preguntó qué diría mi mamá. Hago miles de cosas, trabajo muchísimo, pero nada alcanza, me volví muy culposa al ser mamá. Yo creo que estaría orgullosa, soy muy pesada con mis hijos y trato de estar siempre. Soy una mamá muy presente con la comida, el colegio, las tareas, estoy presente en todo lo que se pueda. No sé si tiene que ver con la ausencia que yo tuve, que me pongo esta presión por estar. Pero la verdad es que sacó lo mejor de mí y energías de donde no tengo para ser la mejor mamá del mundo.





–Te sumaste a Los Ángeles de la Mañana y volvés con programa propio...

–Estoy feliz con Los Ángeles, nos divertimos y la pasamos muy bien. También vuelvo con Flor de tarde, por Magazine, todos los días de 14.30 a 16. Yo no planeo las cosas, voy viviendo y analizando las propuestas que tengo.





–¿Qué sentiste cuando viste a la actriz transexual, Daniela Vega, ganar un Oscar por Una mujer fantástica?

–Una emoción enorme. No podía creer que eso esté sucediendo. Fue espléndida cómo hizo el personaje y me llenó de orgullo que esto esté sucediendo en el mundo. Ojalá que lo celebre y sepa lo que está pasando y que Chile saque la ley de identidad. No puedo creer que ella no pueda tener un pasaporte que la represente.





Agendar: Vendimia Para Todos comenzará este sábado a las 21 en el Stadium Arena de Maipú. Las entradas valen desde $350 a $2.500 en www.evenbrite.com.ar